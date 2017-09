Na Bratislavských jazzových dňoch aj tri skvelé hudobníčky a speváčky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 25. septembra (TASR) - Headlinerov tohtoročných Bratislavských jazzových dní, ktorými sú Blood, Sweat & Tears, Roy Hargrove, Cory Henry a Marcus Miller, už organizátori predstavili.Do slovenskej metropoly sa chystajú v októbri aj tri dámy, ktoré divákov presvedčia, že jazz a dobrú hudbu majú v krvi. Milovníčka jazzu 30. rokov Hailey Tuck a francúzska novátorská harfistka Laura Perrudin, ktorá vystúpi v hudobnej one woman show, sa predstavia v piatok 20. októbra. V nedeľu 22. októbra bude na festivale koncertovať americká speváčka Shayna Steele. Program „džezákov“ bude vďaka nim nielen elegantnejší, ale aj vizuálne lákavejší a najmä hudobne pestrejší. Táto trojica dám dopĺňa lákavý program Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa, ktoré sa budú konať v Bratislave od 20. do 22. októbra.Kariéra americkej speváčky Hailey Tuck, ktorej unikátny hlas sfarbením pripomína Ellu Fitzgerald, Reginu Spector a Billie Holiday, je ako príbeh z rozprávky. Po maturite na vojenskej škole v USA sa odsťahovala do Paríža, kde sa čoskoro stala hviezdou jazzovej scény. Nová hviezda svetového jazzu Hailey Tuck má vo svojom repertoári jazzové klasiky ako My Funny Valentine, So in Love, ale aj skladby Boba Dylana či Maroon 5. S vlastným repertoárom debutovala v roku 2014, odvtedy vydala tri EP platne. Debutový album vydá tesne pred džezákmi na exkluzívnej značke Sony Music.Harfistka Laura Perrudin je aktuálnou senzáciou francúzskeho jazzu. Speváčka a hudobníčka vyskúšala rôzne žánre a vyskúšala aj hip-hop, soul či elektronickú hudbu. Jej smerovanie sa zmenilo v momente, keď jej Philippe Volant skonštruoval špeciálnu harfu, vďaka ktorej jej hudba získala jedinečný a nenapodobniteľný zvuk. Laura Perrudin príťažlivým spôsobom spracováva jazzové štandardy. V Bratislave vystúpi sólo, v hudobnom one woman koncerte, aj vďaka víťazstvu v súťaži Talents Adami Jazz 2017.Shayna Steele sa preslávila vokálmi k Mobyho skladbe Disco Lies, presadila sa v retromuzikáli Hairspray či ako vokalistka Lizz Wright, Johna Legenda, Rihanny či Kelly Clarkson. Jej hudobné začiatky boli skvelým základom sólovej kariéry, už na jej druhom albume hosťovali legendy ako Christian McBride či Marcus Miller. Američanka Shayna Steele sa popri vyhľadávanej sidewoman dostala jednoznačne na zoznam žiadaných sólových speváčok s nezameniteľným hlasom a pestrým repertoárom. V Bratislave vystúpi so svojou štvorčlennou kapelou.Program Bratislavských jazzových dní Slovenská sporiteľňa už pozná headlinerov. V piatok 20. októbra bude lákadlom koncert trubkára Roya Hargrova, ale aj úspešného slovenského projektu Ľudové mladistvá. V sobotu sa fanúšikovia tešia na legendárnych Blood, Sweat & Tears. V nedeľu 22. októbra sa do Bratislavy vráti Cory Henry.Organizátori pripravili aj bonusový večer, 29. októbra bude v Ateliéri Babylon koncertovať basgitarista Marcus Miller.Bližšie informácie o festivale sú na webovej stránke bjd.sk, vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal. TASR informovala PR manažérka podujatia Silvia Turnerová.