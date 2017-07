Na Bratskej ulici v Petržalke má pribudnúť mestská tržnica

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. júla (TASR) - Na Bratskej ulici v bratislavskej Petržalke by na jar budúceho roka mala vzniknúť mestská Petržalská tržnica. Zámerom projektu je podľa jeho autorov vytvoriť pre obyvateľov tejto mestskej časti priestor na rodinné nákupy spoločne v supermarkete i farmárskych prevádzkach.približuje projektová manažérka Katarína Lešková. Práve takáto možnosť miestnym obyvateľom chýba. Vyplývať to má aj z výsledkov prieskumu zo septembra minulého roka. Ten zároveň ukázal, že až 64 percent opýtaných by uvítalo viac pohybových aktivít pre deti.doplnila Lešková.Pri budove novej Petržalskej tržnice by sa malo zachovať parkovisko s kapacitou takmer 140 miest. Bližšie informácie sú na webovej stránke www.petrzalskatrznica.sk.