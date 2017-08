Na Brekovskom hrade zrekonštruovali vínnu pivnicu

Hrad Brekov na hornom Zemplíne v okrese Humenné bol postavený na kopci nad obcou Brekov. Práce na čiastočne rekonštrukcii hradu už tretí rok intenzívnejšie realizuje Združenie na záchranu Brekovského hradu z obci Brekov. V rokoch 2012 a 2013 tu pracovalo 30 a tohto roku 23 ľudí z radov dlhodobo nezamestnaných. V minulosti sa tu tiež robili záchranné práce, ale iba menšieho rozsahu. Foto: TASR/Milan Kapusta Hrad Brekov na hornom Zemplíne v okrese Humenné bol postavený na kopci nad obcou Brekov. Práce na čiastočne rekonštrukcii hradu už tretí rok intenzívnejšie realizuje Združenie na záchranu Brekovského hradu z obci Brekov. V rokoch 2012 a 2013 tu pracovalo 30 a tohto roku 23 ľudí z radov dlhodobo nezamestnaných. V minulosti sa tu tiež robili záchranné práce, ale iba menšieho rozsahu. Foto: TASR/Milan Kapusta

Brekov 7. augusta (TASR) – Na Brekovskom hrade pri Humennom skladovali kedysi množstvo vína. Svedčí o tom aj zrekonštruovaná hradná pivnica. Zápis o nej pochádza z roku 1620.Do jej obnovy sa pustili pred dvomi rokmi na základe výskumov a výkresov. "Dnes je už taký stav, že sa dá vo vnútri aj chodiť. Nie je to však ešte úplne dokončené," uviedol pre TASR riaditeľ Združenia na záchranu Brekovského hradu Stanislav Macinský. V tomto roku tu pribudla aj replika stredovekých dverí. "Sú dubové, klince i závesy vyrábal kováč, čím sme sa chceli priblížiť 17. storočiu, v ktorom pivnica vznikla," doplnil s tým, že tu spravili aj priestor na sedenie, ktorý tam pôvodne nebol.Slúžila na uskladnenie vína. "Nachádzalo sa tam množstvo sudov. Chceme tam dať také staršie, aby si človek mohol predstaviť, ako to vyzeralo," poznamenal Macinský. V zápise z roku 1620 sa hovorí podľa jeho ďalších slov aj o nejakej kladke, pomocou ktorej ťažké sudy presúvali. "Zatiaľ nevieme, ako mohla vyzerať," doplnil.Pivnica je pomerne veľká. Víno, ktoré v nej bolo, neslúžilo, ako tvrdí riaditeľ, na predaj, ale na konzumáciu. "Pravdepodobne ho pili páni, ktorí tu žili, ale ponúkalo sa aj hosťom. Hovorí sa, že v tom období sa veľmoži a páni obávali chorôb, hlavne cholery a moru. Báli sa piť vodu, tak pili len víno," uviedol s tým, že dokonca ho dávali odmalička aj deťom.Brekovský hrad chátral od protihabsburgských povstaní. Na uvedenom mieste stojí od sklonku 13. storočia. Spolu s ďalšími hradmi v okolí patril kedysi do sústavy strážnych stavieb na uhorsko-poľskej ceste. Zaujímavosťou je, že na ňom počas jednej zimy prebýval uhorský kráľ Matej Korvín, o niečo neskôr sem zavítal aj poľský kráľ Jan III. Sobieski.Opravy na hrade iniciuje Združenie na záchranu Brekovského hradu od roku 2009. Všetky práce realizujú pôvodným spôsobom. V tomto roku sa na prácach podieľa 20 riadnych zamestnancov.