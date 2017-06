Na BSK sa s podnetmi obrátili klienti jedného sociálneho zariadenia

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. júna (TASR) – Na Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa obrátili nespokojní klienti, ako aj súčasní i bývalí zamestnanci jedného sociálneho zariadenia pôsobiaceho na území kraja. Ide o neštátne zariadenie sociálnych služieb, ktorého kraj síce nie je zriaďovateľom, ale zo zákona naň finančne prispieva, ročne niekoľkými státisícmi eur.Kraj však odmieta prezradiť, o aké zariadenie ide, koľko podnetov doteraz eviduje, ani čoho sa podnety konkrétne týkajú. Známe je len to, že by sa mali týkať fungovania a hospodárenia zariadenia.uviedol na dnešnom brífingu predseda BSK Pavol Frešo. Bližšie informácie však poskytnúť odmietol, pretože by to považoval za neseriózne a sťažil by právne šetrenie.Kraj považuje podnety za veľmi závažné, preto chce požiadať o spoluprácu a súčinnosť ďalšie inštitúcie, napr. rezort práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež inšpektorát práce. Na budúci týždeň by mala byť nariadená kontrola preverovania pravdivosti podnetov spolu s konkrétnymi krokmi a opatreniami, BSK sa chce tiež venovať aj momentálne prebiehajúcej kontrole hospodárenia zariadenia, kde sa údajne objavujú tiež vážne zistenia.Zároveň sa kraj pripravuje aj na prípadné presťahovanie niektorých klientov zariadenia do podobných zariadení, ktoré sú však v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.povedal Frešo. V prípade, ak sa potvrdia aj finančné pochybenia, zariadenie bude musieť vrátiť peniaze, ktoré od BSK dostalo.