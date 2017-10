Na budúci rok by mal klesnúť počet insolventných firiem

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. októbra (TASR) - Tento rok čaká ešte región strednej a východnej Európy nárast počtu insolvencií o 5 %. Pre budúci rok už ale experti spoločnosti Euler Hermes prichádzajú s dobrou správou a počet spoločností ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti by mal klesnúť až o 6 %. V globálnom meradle zostane počet insolvencií v tomto roku bezo zmeny a v budúcom narastie iba mierne.poznamenáva Country Manager Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina.Slovensko má, podľa údajov spoločnosti, v tomto roku dobré vyhliadky z hľadiska insolventnosti firiem. Kým ešte v roku 2013 bol na Slovensku index insolvencií na úrovni až 25 %, v roku 2015 to už boli len 3 % a vlani došlo k ďalšiemu poklesu. Pre aktuálny rok 2017 sa očakáva ďalší pokles firiem neschopných splácať svoje záväzky.Experti spoločnosti Euler Hermes predpokladajú pozitívny vývoj aj v rámci HDP Slovenska. Hoci v roku 2017 bude rast HDP nižší než vlani, v roku 2018 by malo dôjsť opäť k zrýchleniu rastu slovenského HDP na úroveň 3,4 %.