Na burzu vstúpilo tento rok najviac firiem od začiatku finančnej krízy

Londýn 28. decembra (TASR) - Svetové burzy prilákali tento rok najväčší počet firiem od nástupu finančnej krízy. Aktívne boli najmä firmy v Spojených štátoch a Číne.Ako uviedla analytická spoločnosť Dealogic, ktorej údaje zverejnil britský denník The Financial Times, celkovo vstúpilo tento rok na burzu takmer 1700 podnikov. V porovnaní s rokom 2016 to znamená rast o 44 % a zároveň najväčší počet prvotných verejných ponúk akcií (IPO) od roku 2007. Rovnako aj celkový výnos z IPO vzrástol o 44 %, pričom dosiahol 196 miliárd USD (164,78 miliardy eur). To je najväčší objem od roku 2014, keď na burzu vstúpil čínsky internetový obchod Alibaba a výnos z úpisu jeho akcií dosiahol 25 miliárd USD.V Spojených štátoch dosiahol výnos z IPO tento rok 49 miliárd USD. To je viac než dvojnásobok z hodnoty v roku 2016, ktorá predstavovala 24 miliárd USD, pričom to bol zároveň najslabší rok pre IPO za viac než desaťročie.Z pohľadu počtu IPO bola veľmi úspešná Čína, ktorá v tomto smere zaznamenala rekord. V rámci kontinentálnej Číny vstúpilo tento rok na burzu viac ako 400 spoločností. Práve Čína mala kľúčový podiel na výsledkoch za celý rok 2017. V Európe sa počet firiem, ktoré vstúpili na burzu, zvýšil oproti roku 2016 o viac než 40 %.Čo sa týka budúceho roka, analytici sa v odhadoch rozchádzajú. Veľký počet ale predpokladá, že rok 2018 ten súčasný počtom IPO prekoná.