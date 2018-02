Na CAS sa obrátilo ďalších 15 Rusov, chcú štartovať v Pjongčangu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pjongčang 7. februára (TASR) - Ďalších pätnásť ruských športovcov sa obrátilo na Športový arbitrážny súd (CAS) v snahe zúčastniť sa na zimných olympijských hrách v Pjongčangu, ktoré odštartujú už v piatok.Prezident súdu John Coates to oznámil v stredu na zasadaní Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v dejisku hier. Šéf CAS neuviedol mená športovcov, no ruskí predstavitelia prezradili, že ide o 13 športovcov a dvoch trénerov, ktorým CAS minulý týždeň úplne zrušil doživotné olympijské tresty. Informovala agentúra dpa.MOV tejto pätnástke v pondelok napriek verdiktu CAS zakázal štartovať v Pjongčangu.V utorok sa na súd obrátilo ďalších 32 ruských športovcov proti ich vylúčeniu zo ZOH 2018 v Pjongčangu. Sú medzi nimi napríklad šesťnásobný olympijský víťaz v rýchlokorčuľovaní Viktor Ahn, biatlonista Anton Šipulin či traja bývalí hokejisti z NHL - Anton Belov, Sergej Plotnikov a Valerij Ničuškin.Arbitrážny súd by mal v týchto prípadoch rozhodnúť neskôr v stredu alebo vo štvrtok.MOV zatiaľ povolil štart na hrách 168 športovcom z krajiny, ktorí však budú súťažiť pod neutrálnou vlajkou a názvom "Olympijskí športovci z Ruska".