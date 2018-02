Na čele rebríčka ATP naďalej Nadal. Ako sú na tom slovenskí tenisti?

Španielsky tenista Rafael Nadal. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poradie v rebríčku ATP k 5. februáru:



1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 9760, 2. (2.) Roger Federer (Švajč.) 9605, 3. (3.) Marin Čilič (Chor.) 4960, 4. (4.) Grigor Dimitrov (Bul.) 4630, 5. (5.) Alexander Zverev (Nem.) 4610, 6. (6.) Dominic Thiem (Rak.) 4060, 7. (7.) David Goffin (Bel.) 3460, 8. (8.) Jack Sock (USA) 2880, 9. (9.) Juan Martin del Potro (Arg.) 2815, 10. (10.) Pablo Carreno Busta (Šp.) 2705, 96. (96.) Lukáš LACKO (SR) 551, 137. (137.) Norbert GOMBOS (SR) 431, 146. (146.) Martin KLIŽAN (SR) 389, 156. (156.) Andrej MARTIN (SR) 344, 187. (187.) Jozef KOVALÍK (SR) 284

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. februára (TASR) - Na čele tenisového rebríčka ATP Entry je aj naďalej španielsky tenista Rafael Nadal.Druhý je so stratou 155 bodov Švajčiar Roger Federer, tretie miesto si drží Chorvát Marin Čilič, ktorý sa do prvej trojky dostal minulý týždeň a utvoril si tak kariérne maximum. Najlepší slovenský singlista Lukáš Lacko je na 96. priečke. Norbert Gombos je 137., Martin Kližan 146.