Na celom svete stúpa počet nezamestnaných

Ženeva 13. januára (TASR) - Počet nezamestnaných na celom svete sa tento rok zvýši v dôsledku spomalenia ekonomík, politickej neistoty a nedostatku investícií. Uviedla to vo svojej správe Medzinárodná organizácia práce (ILO).Podľa ILO nezamestnanosť rastie vo veľkých rozvíjajúcich sa ekonomikách, zvlášť v tých, ktoré sú závislé od exportu komodít, ako napríklad Rusko, Južná Afrika a Brazília.ILO predpovedá, že globálny počet nezamestnaných sa tento rok zvýši o 3,4 milióna na 201 miliónov osôb.uviedol generálny riaditeľ ILO Guy Ryder. Dôvodom je zhoršovanie podmienok na trhu práce. Firmy majú síce relatívne dosť hotovosti, ale vzhľadom na neistý vývoj situácie vo svetovej ekonomike neinvestujú toľko, koľko by mohli.Otázniky vyvoláva najmä liberalizácia obchodu vzhľadom na plány novej americkej administratívy nastupujúceho prezidenta Donalda Trumpa. Jeho prístup k obchodným dohodám je hlavnýmneistoty.Správa ILO ďalej uvádza, že vo vyspelých ekonomikách v Európe, USA a Kanade je počet dlhodobo nezamestnaných naďalej vysoký. A zároveň obyvatelia rozvojových štátov pre nízke mzdy a sociálne nepokoje migrujú za prácou do iných krajín.A tak, kým na jednej strane existujú dôvody na migráciu, na druhej strane sa budujú politické a sociálne prekážky, ktoré majú zabrániť prílevu migrantov.Nedostatkom vhodných voľných pracovných miest trpia najmä veľkí exportéri komodít. ILO zaznamenala rast nezamestnanosti v Rusku, Južnej Afrike a Brazílii a do istej miery aj v Saudskej Arábii a Indonézii, uviedol hlavný ekonóm ILO Steven Tobin.Štáty Latinskej Ameriky a Karibiku zas nedávno zasiahla recesia, čo malo negatívny vplyv na trhy práce. Miera nezamestnanosti v Latinskej Amerike ako celku sa podľa ILO tento rok zvýši o 0,3 % na 8,4 %. A krajiny subsaharskej Afriky zápasia s najpomalším tempom rastu za vyše dve desaťročia.