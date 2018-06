Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dolný Kubín 11. júna (TASR) – Na celoslovenskom kole súťaže Vesmír očami detí boli úspešní aj Oravci - ocenenia mieria do Novoti, Tvrdošína a Dolného Kubína. Z regionálneho oravského kola postúpilo do 33. ročníka súťaže celkom 25 výtvarných prác. TASR informovala Zdenka Prílepková z Oravského kultúrneho strediska (OKS).Oravu reprezentovali cez svoje práce škôlkari, žiaci základných a základných umeleckých škôl zo všetkých troch oravských okresov.uviedla Prílepková. Na Oravu poputuje aj cena za tvorivý prístup, a to Dominike Urbaníkovej Základnej umeleckej školy Ivana Ballu Dolný Kubín.Témami výtvarných prác bolo všetko, čo sa týka vesmíru.dodala Prílepková.Všetkých 25 detí, ktorých práce posunula regionálna porota na celoslovenské kolo do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, budú odmenené na celoslovenskej posúťažnej výstave Vesmír očami detí v stredu 20. júna o 14. hodine vo výstavných priestoroch OKS v Dolnom Kubíne. Samotnú výstavu si v Oravskom kultúrnom stredisku môžu záujemcovia pozrieť do 29. júna.Vyhlasovateľom súťaže Vesmír očami detí je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a organizátorom regionálneho kola bolo OKS v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.