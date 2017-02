Na cestách sa dnes v noci a v piatok ráno môže tvoriť poľadovica

Ilustračná fotografia Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 9. februára (TASR) - Poľadovica sa dnes večer môže tvoriť na cestách západného, južného a východného Slovenska. Varuje pred tým Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal výstrahu prvého stupňa.So zľadovatenými vozovkami treba počítať do piatkového (10.2.) rána. Miestami môže totiž po celý čas mrholiť. Na poľadovicu upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC). Vodiči by podľa nej mali byť opatrní najmä na mostoch a pri vodných tokoch, kde je vyššie riziko jej tvorby.Taktiež by mali spozornieť v okresoch Michalovce a Sobrance, stále tam platí prvý situačný stupeň kalamitnej situácie. Snehové reťaze je nutné použiť na ceste II/584 v úseku Srdiečko - Bystrá pre všetku dopravu.Horské priechody sú zjazdné, takisto všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty a cesty I., II. a III. triedy.