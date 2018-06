Na cestovanie verejnou dopravou po SR by mala stačiť jedna karta

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová Foto: TASR - Adriána Hudecová

Bratislava 20. júna (TASR) – Na cestovanie verejnou dopravou naprieč Slovenskom by už mala stačiť jedna dopravná karta. Ak teda napríklad obyvateľ Trenčianskeho kraja využíva na dochádzanie za prácou dopravnú kartu z SAD Trenčín, môže si na túto kartu kúpiť cestovný lístok aj pri návšteve Prešovského kraja, kde premávajú autobusy SAD Prešov.V rámci Slovenska totiž začína fungovať projekt Slovenský dopravný pas (SDP), ktorý zabezpečuje akceptovanie dopravných kariet u iných dopravcov.opísal na stredajšej tlačovej konferencii prezident Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Peter Sádovský. ZAD združuje 17 regionálnych dopravcov, zapojená je tak do systému viac ako polovica z nich.dodal Sádovský. Zároveň sa v systéme dajú využiť aj školské karty, ktoré sa vydávajú na stredných či vysokých školách.vyčíslil Sádovský.Denne sa podľa jeho slov už v súčasnosti uskutoční 25.000 transakcií dopravnou kartou u iného dopravcu, za mesiac je to 750.000 transakcií. Systém tak aktuálne využíva viac ako 580.000 aktívnych kariet.opísal Sádovský.Momentálne sú tak do systému zapojené SAD Dunajská Streda, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prievidza, SAD Prešov, SAD Trenčín, SAD Žilina, Arriva Michalovce, BUS Karpaty Stará Ľubovňa a Eurobus Košice. Zároveň sú do systému zapojené aj Dopravný podnik mesta Košice, Dopravný podnik mesta Prešov a Mestská dopravná spoločnosť Považská Bystrica. Sádovský avizoval, že bratislavský dopravca Slovak Lines by sa mal do systému zapojiť pravdepodobne ešte počas leta.Projekt spúšťa ZAD spolu so spoločnosťou TransData, v stredu vzájomne podpísali zmluvu o spolupráci. Podľa generálneho riaditeľa TransData Branislava Jurčišina je takýto projekt využívania jednej dopravnej karty v rámci celého štátu ojedinelý aj v Európe.konštatoval.