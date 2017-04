Na Championship 2017 v Šamoríne bude štartovať aj Richard Varga

Richard Varga Foto: TASR/Jakub Súkup Foto: TASR/Jakub Súkup

Šamorín 26. apríla (TASR) - V x-bionic® sphere v Šamoríne sa v júni zíde svetová špička na MS v triatlone pod hlavičkou Challenge Family - The Championship 2017. Účasť na podujatí potvrdil aj najúspešnejší slovenský triatlonista Richard Varga - účastník OH 2012 v Londýne (22. miesto) a OH 2016 v Riu de Janeiro (11. priečka).sprostredkoval pre TASR slová Richarda Vargu mediálny manažér podujatia Martin Simonides.V sobotu 3. júna sa na štart stredného triatlonu (1,9 km plávanie, 90 km bicykel, 21,1 km beh) postaví 900 pretekárov z 56 krajín. Na podujatí budú okrem Vargu štartovať aj ďalšie esá svetového triatlonu ako Richard Murray, Rachel Klamerová, Helle Frederiksenová, Melissa Hauschildtová, Heather Wurteleová, Anja Beraneková, Michael Raelert, Lionel Sanders, Ellie Salthouseová, Ruedi Wild, či Radka Vodičková.