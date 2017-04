Na Cibula Feste vystúpi aj svetová legenda 90. rokov Captain Jack

Hudobný festival Cibulafest, archívna fotografia. Foto: ACCESS Production Foto: ACCESS Production

Bratislava 24. apríla (TASR) - Najväčší česko-slovenský multižánrový a multigeneračný festival Cibula Fest je na svete deväť rokov. Cestu do pohraničného pásma medzi oboma republikami si aj tento rok nájdu viaceré hudobné legendy. Holíčske letisko sa opäť na jeden júlový víkend zmení na miesto plné hudby, tanca, dobrej zábavy a energie. Podujatie, na ktorom sa každoročne zíde približne 10.000 fanúšikov festivalovej zábavy, čaká Záhorie od 20. do 22. júla. Okrem českých a slovenských kapiel si prídu na svoje aj fanúšikovia eurodance.Ako záverečný prídavok 9. ročníka festivalu pripravujú organizátori live megapárty pre všetky generácie, na ktorej vystúpi aj svetová legenda a hviezda 90. rokov Captain Jack so svojimi hitmi ako Captain Jack, Drill Instructor či Soldier, Soldier. V Holíči sa predstaví aj viacero ďalších lákadiel naprieč hudobným spektrom. Cez rock, pop, metal, hip-hop či reggae až po dancemusic. V programe figurujú napríklad Horkýže Slíže, IneKafe, Xindl X, Walda Gang, Jelen, Chiki liki tu-a, Dymytry, Lenny, Fuera Fondo a ďalší i zatiaľ utajovaní headlineri. "" povedal organizátor festivalu Vladimír Chrenka.Pre mladých je pripravená opäť Cool Aréna, ktorá je už na festivale osvedčenou zónou. Prvý deň podujatia tu bude pokračovanie projektu Onion Magic Story z minulého roku s programom elektronickej hudby, kde sa predstaví napríklad popredný slovenských DJ Ekg a ďalší. Druhý deň bude v tejto aréne patriť hip-hopu s populárnym českým zoskupením Atmo music, predstaví sa aj raperka Sharkass a ďalší slovenskí a českí raperi. Tretí deň v aréne obsadí žáner reggae, vystúpi napríklad česká stálica tohto žánru Švihadlo, za slovenských Medial Banana, chýbať nebudú Ting, Rida Radar, N30 Akustika a ďalší.Po prestávke sa tento rok na festival vracia aj Moto Zóna s Rock stage, ktorá bude oficiálnym medzinárodným motozrazom, kde sa v rámci nového projektu World Tribute Show predstavia najväčšie svetové revivalové kapely zo zahraničia (U2, Queen, AC-DC, Kiss, Iron Maiden, Rammstein).Organizátori Cibula Festu sľubujú aj ďalší stage s názvom Musicmap TV s českým projektom Skuteční Liga, ktorá píše 14 rokov svoju históriu a navštevuje popredné festivaly v ČR i jeden z najväčších festivalov na svete Woodstock v Poľsku. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.cibulafest.eu.TASR informovala Danka Šoporová z agentúry Access Production.