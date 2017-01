Na cintoríne v Medzilaborciach vybudovali prvú urnovú stenu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Medzilaborce 10. januára (TASR) – Medzilaborce zriadili na hlavnom cintoríne urnovú stenu. V meste chýbala, požiadavka na jej vybudovanie prišla aj od obyvateľov. Ako pre TASR uviedol primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský, táto forma uchovávania ľudských pozostatkov je rovnako ako inde modernejšia a úspornejšia ako klasické pochovávanie.priblížil s tým, že niektoré z nich sa pochovávali klasicky do už existujúcich hrobových miest. Na tieto účely slúži aj urnový háj, kde taktiež ukladajú nádobu s pozostatkami do zeme, vznikne tam ale malé hrobové miesto s pomníkom.Ďalšou z možností je od nového roka aj novovybudovaná stena, do ktorej investovala samospráva 5000 eur. Na prenájom alebo odkúpenie je k dispozícii 15 miest.doplnil.Medzilaborce majú v správe okrem hlavného pohrebiska aj po jednom v miestnych častiach Borov a Vydraň.spomenul Višňovský.Samospráva investovala do mestského cintorína v predchádzajúcich dvoch rokoch približne 12.000 eur. Vybudovala parkovisko pred domom smútku, investovala do vnútornej sály a príslušných technických zariadení, ale aj do nového oplotenia.