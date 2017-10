Na členských príspevkoch v roku 2015 najviac vyzbierala SNS

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Najviac peňazí na členských príspevkoch spomedzi politických strán, ktoré majú za uplynulý rok nárok na štátny príspevok, vyzbierala v roku 2015, teda ešte pred vlaňajšími parlamentnými voľbami, SNS. Z výročných správ politických strán, ktoré boli predložené do parlamentu, vyplýva, že národniari takto získali 318.604 eur.Na druhom mieste skončila #Sieť, ktorá z členského vyzbierala 239.807 eur. Tretia priečka patrí Smeru-SD so sumou 90.430 eur. Nasledujú KDH (53.739 eur), Most-Híd (29.700 eur), SaS (25.420 eur), ĽSNS (3191 eur) a Sme rodina (2785 eur). OĽaNO a SMK nevyzbierali v roku 2015 na členskom nič.V lete 2015 mal najširšiu členskú základňu Smer-SD. Politický subjekt Roberta Fica mal vtedy zaregistrovaných 16.167 členov, čo bol výrazný náskok pred ostatnými politickými stranami. Na druhom mieste bolo vtedy KDH so zhruba 11.700 členmi. Prvú trojku uzatvárala SMK, ktorá mala približne 10.000 členov.Štvrtú priečku obsadil v polovici roku 2015 Most-Híd (5350 členov), nasledovala SNS s 5150 členmi. #Sieť mala 1829 členov, SaS 166 a OĽaNO štyroch.