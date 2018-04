Na Corex Slovakia Open sa zúčastní 256 stolných tenistov z 34 krajín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - V dňoch 3.-6. mája sa uskutoční v Bratislave ďalší ročník medzinárodného turnaja v stolnom tenise zdravotne znevýhodnených športovcov Corex Slovakia Open 2018. V dôsledku rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu bude jeho dejiskom prvýkrát Národné tenisové centrum (NTC). Štartovať bude 256 hráčov z 34 krajín sveta, z toho 181 mužov a 75 žien.Slovensko bude reprezentovať 13 hráčov: Martin Polkoráb, Martin Barbierik (TT1), Ján Riapoš, Martin Ludrovský, Lukáš Kližan (TT2), Peter Mihálik, Andrej Mészáros, Boris Trávniček (TT4), Gabriel Csémy, Alexander Nagy (TT6), Miroslav Jambor (TT7), Tomáš Valach, Richard Csejtey (TT8).Medzi zahraničnými účastníkmi nebude chýbať viacero hráčov z prvých troch miest svetového rankingu v jednotlivých skupinách. Najväčším ťahákom bude svetová jednotka v skupine TT8 Ukrajinec Viktor Diduch, ktorý získal vlani ocenenie ITTF Award pre najlepšieho stojaceho hráča, rovnako ako Turkyňa Neslihan Kavasová (TT9), ktorá tiež príde do Bratislavy. Ďalšími mužskými svetovými jednotkami, ktoré sa predstavia v Bratislave, sú Francúz Fabien Lamirault (TT2, aktuálnou dvojkou je Ján Riapoš), Španiel Alvaro Valera (TT6, štartovať bude aj dvojka Thajčan Rungroj Thainiyom) a Ukrajinec Maksym Nikolenko (TT7). Chýbať nebude ani dvojka v skupine TM4 Turek Abdullah Ozturk či trojka skupiny TM5 Mitar Palikuca zo Srbska.Medzi ženami sú štyri aktuálne svetové jednotky, ktoré sa predstavia v NTC: Poľka Dorota Buclawová (TT1), Číňanka Su Yeon Seo (TT2), Srbka Borislava Peričová-Rankovičová (TT4) a Ruska Jelena Prokofievová (TT11). V TT10 privítame zasa dvojku Brunu Costovú Alexandrovú z Brazílie.Turnaj Slovakia Open sa zrodil ešte za čias spoločnej ČSFR a jeho prvý ročník sa konal v novembri 1992. Bolo to obdobie, v ktorom sa začala formovať samostatná organizačná štruktúra slovenského stolného tenisu. Dlhé roky sa hral v Piešťanoch a pred londýnskou paralympiádou v roku 2012 sa natrvalo premiestnil do hlavného mesta Slovenska na Zimný štadión Ondreja Nepelu. V máji 2017 hostila Bratislava namiesto Slovakia Open prvé samostatné majstrovstvá sveta družstiev, na ktorých Slovensko vybojovalo zásluhou Jána Riapoša, Martina Ludrovského a Lukáša Kližana titul svetových šampiónov v skupine TM2. Dvojica Boris Trávníček – Andrej Mészáros pridala bronz v TM4.Turnaj je zároveň jednou zo zastávok na trase do Tokia, ktoré bude v roku 2020 organizovať v poradí XVI. paralympijské hry. Hráčov, ktorí nazbierajú dostatočný počet bodov, čakajú súťaže v hale Tokio Metropolitan Gymnasium. Predstaví sa tam 280 športovcov (174 hráčov a 106 hráčok), ktorí zabojujú spolu o 124 medailí. V porovnaní s Riom 2016 to bude o 37 viac. PH 2020 sa uskutočnia v dňoch 25. augusta – 6. septembra.