Na cyklistikých Okolo Slovenska premiérovo aj s Borou a Quick-Stepom

Zoznam tímov na 62. ročníku Okolo Slovenska (12.-16. septembra 2018):



World Tour tímy:



Bora-Hansgrohe

Quick-Step Floors



Prokontinentálne tímy:



Bardiani CSF

CCC Sprandi Polkowice

Cofidis

Solutions Credits

Gazprom - Rusvelo

Roompot - Nederlandse Loterij



Kontinentálne tímy:



Dukla Banská Bystrica

Adria Mobil

Elkov - Author

Meridiana Kamen Team

One Pro Cycling

Pannon Cycling Team

Riwal Ceramicspeed Cycling Team

Synergy Baku Cycling Project

Team Hurom

Uno-X Norwegian Development Team

WSA Pushbikers



Národné výbery:



Slovensko

Belgicko U23

Bratislava 20. apríla (TASR) - Na 62. ročníku medzinárodných cyklistických pretekoch Okolo Slovenska sa predstaví 20 tímov a dokopy až do 140 pretekárov. Organizátorom sa podarilo opäť pozdvihnúť úroveň podujatia, keď pod Tatry premiérovo prilákali dve družstvá kategórie UCI World Tour - Bora-Hansgrohe a Quick-Step Floors. Preteky kategórie UCI 2.1 sa uskutočnia od 12. do 16. septembra 2018.Bora a Quick-Step sú spojené so Slovenskom. V prvom tíme pôsobia štyria slovenskí pretekári na čele s trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom, v druhom zasa spoločnosť janom ako co-sponzor.Organizátori v piatok oznámili kompletný zoznam tímov. Okrem Bory a Quick-Stepu príde na Slovensko aj päť prokontinentálnych stajní. Opätovné pozvanie prijali CCC Sprandi Polkowice a Gazprom - Rusvelo, z Francúzska pricestuje Cofidis, Solutions Crédits, z Holandska Roompot - Nederlandse Loterij a z Talianska Bardiani CSF. Je tak veľmi pravdepodobné, že viacerí jazdci budú mať za sebou aj štarty na Giro d'Italia či Tour de France. Za "maglia rosa" sa vydajú Bora, Quick-Step a Bardiani, za "maillot jaune" Bora s Quick-Stepom a Cofidis. Vedenie CCC Sprandi sa vyslovilo, že s číslom 1 príde obhajovať víťazstvo z predchádzajúceho ročníka Slovinec Jan Tratnik, ktorý už v aktuálnej sezóne zvíťazil v prestížnych holandských pretekoch Volta Limburg Classic či ovládol časovku na Coppi e Bartali. Informovala oficiálna stránka pretekov.Z UCI Continental tímov príde prvýkrát britský ONE Pro Cycling, dánsky Riwal Ceramicspeed Cycling či Nórsky UNO-X Development Team. Okrem nich vystužia štartovú listinu tímy z okolitých krajín - Český Elkov - Author, slovinská Adria Mobil, chorvátska Meridiana Kamen, rakúsky WSA Pushbikers, poľský Hurom, maďarský Pannon a azerbajdžanský Synergy Baku. Slovensko zastúpi Dukla Banská Bystrica a reprezentačný výber, ktorý bude pozostávať zo siedmich cyklistov všetkých klubových družstiev, ktorí počas celej sezóny preukážu dostatočnú výkonnosť. Záverečným dvadsiatym tímom bude belgická reprezentácia do 23 rokov, ktorá pošle výber, s ktorým bude štartovať na MS v Innsbrucku. Ak všetkých dvadsať tímov postaví sedem pretekárov, pelotón by mal pozostávať zo 140 cyklistov.uviedol na oficiálnej stránke pretekov športový riaditeľ zodpovedný za štartovú listinu Ľudovít Lučanič.