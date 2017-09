Na Cyprus sa priplavilo 305 migrantov na dvoch lodiach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nikózia 10. septembra (TASR) - Cyperská polícia dnes oznámila, že zadržala 36-ročného muža pre podozrenie, že viedol jednu z dvoch lodí, ktoré priviezli okolo polnoci na severozápadné pobrežie ostrova 305 sýrskych utečencov.Je medzi nimi 202 mužov, 30 žien a 73 detí. Podľa polície ide zrejme o najväčší počet migrantov, ktorí dorazili na Cyprus v priebehu jedného dňa. Vyplávali v sobotu z tureckého Mersinu.Pasažieri hovorili, že každý z nich zaplatil za cestu 2000 dolárov (1658 eur). Niektorí z nich, ktorí majú príbuzných na Cypre, vyjadrili túžbu ostať na ostrove a ostatní chcú ísť do Nemecka alebo do škandinávskych krajín.Všetkých umiestnia do prijímacieho centra okrem jednej ženy a jej práve narodeného bábätka, ktorých hospitalizovali, dodáva agentúra AP.