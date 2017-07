Na debutovom albume Richarda Švedu spieva aj Edita Gruberová

Róbert Pechanec a Richard Šveda Foto: Lukáš Kimlička Foto: Lukáš Kimlička

Bratislava 15. júla (TASR) - Barytonista Richard Šveda patrí k najmladšej generácii slovenských operných spevákov. Od svojich 23 rokov je sólistom Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfe a pravidelne hosťuje na operných scénach a koncertných pódiách vo Viedni, Drážďanoch, Mníchove, Dortmunde, Barcelone, Prahe, Bratislave či v čínskom Šanghaji. Koncom júla v Bratislave uvedie do života svoj debutový album Songs.Richard Šveda vystúpil v roku 2014 na koncerte s Editou Gruberovou v sprievode Slovenskej filharmónie v rámci Bratislavských hudobných slávností a svetoznáma diva mu naspievala aj bonus na jeho profilové CD - pieseň Bartolomeja Urbanca Dolina, dolina. Album Songs, ktorý vyšiel minulý rok v knižnej väzbe vo vydavateľstve Viva Musica! records a predstavuje výber z piesňovej tvorby slovenských skladateľov Eugena Suchoňa, Alexandra Moyzesa, Ladislava Faixa a Mikuláša Schneidera-Trnavského, však pokrstí operný spevák a pedagóg František Livora.prezradil Richard Šveda.Krst bude súčasťou celovečerného koncertu, na ktorom Richard Šveda uvedie výber z piesní z CD v sprievode klaviristu Róberta Pechanca.dodal barytonista. Hosťom večera bude mezzosopranistka a jeho manželka Zuzana Šveda, ktorá účinkuje prevažne v zahraničí, v Slovenskom národnom divadle spieva postavu Carmen z rovnomennej Bizetovej opery a budúci rok bude hosťovať v düsseldorfskej opere vo Wagnerovej Valkýre.Koncert sa uskutoční 28. júla v Moyzesovej sieni v Bratislave.Richard Šveda študoval operný spev v Bratislave a Grazi. Presadil sa na mnohých medzinárodných speváckych súťažiach doma aj v zahraničí (Trnava, Karlove Vary, Barcelona, Viedeň, Baden-Baden). V súčasnosti je sólistom Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfe. Jeho ťažiskovým repertoárom sú postavy z Mozartových opier, ale stvárňuje tiež barytónové postavy v operách talianskych a francúzskych skladateľov.TASR informovala Barbora Drahovská, PR manažérka Viva Musica! festivalu.