Na Deň nezávislosti sa na vojenskej prehliadke zúčastnia i vojaci NATO

Ilustračná snímka Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 22. augusta (TASR) - Prvýkrát sa na vojenskej prehliadke v Kyjeve pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny, ktorý pripadá na 24. augusta, zúčastnia vojaci krajín NATO. Na vojenskú prehliadku v ukrajinskej metropole príde 4000 vojakov, s ukrajinskými v jednej brigáde budú aj príslušníci litovských a poľských ozbrojených síl, ostatné zahraničné jednotky budú pochodovať samostatne. Pre portál vesti-ukr.com to povedal predstaviteľ Ministerstva obrany Ukrajiny. Do prehliadky je zaradených aj 200 kusov bojovej techniky.Popri vojakoch Národnej gardy sa na prehliadke zúčastnia aj veteráni protiteroristickej operácie (ATO), dobrovoľníci, lekári a príbuzní "padlých hrdinov" ATO. Spomedzi techniky pre mechanizované jednotky zdroje uviedli tanky, obrnené vozidlá, samohybné delostrelectvo, raketové systémy Osa, Točka-U, prostriedky protileteckej obrany, húfnice.Večer 24. augusta je na Majdane naplánovaný koncert ukrajinských a amerických vojenských orchestrov.Ukrajinci budú v tomto roku sláviť 26. výročie Dňa nezávislosti a budú mať na to z rozhodnutia vlády štyri dni voľna: od 24. do 27. augusta. Piatok 25. augusta si už odpracovali 19. augusta.Pre Ukrajinu je Deň nezávislosti jedným z najdôležitejších štátnych sviatkov. Vojenská prehliadka sa stala tradičným bodom v programe osláv Dňa nezávislosti a jej cieľom je ukázať silu modernizovanej armády. Do programu osláv sa v roku 2017 dostali rôzne podujatia - koncerty, výstavy, trhy a premietanie filmov. V Kyjeve pripravili aj Celoukrajinský beh vo vyšívanej košeli. Ide o masové podujatie symbolizujúce slobodu a nezávislosť krajiny aj národa, beh má "vlastenecký a rodinný charakter". K pravidelným akciám štátneho sviatku patrí kladenie kvetov k pamätníkom a na hroby padlých v ATO.Deň nezávislosti Ukrajiny súvisí s 24. augustom 1991, keď poslanci Najvyššej rady Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky (USSR) vyhlásili Ukrajinu za nezávislý a demokratický štát. Poslanci zároveň rozhodli, že občania krajiny sa k nezávislosti vyslovia v referende stanovenom na 1. decembra 1991. Ukrajinci vtedy v plebiscite potvrdili, že chcú nezávislú republiku.Do vyhlásenia nezávislosti bola Ukrajina súčasťou Sovietskeho zväzu (ZSSR). AvšakV Moskve sa 19. augusta 1991 skupina prívržencov tvrdej línie v Komunistickej strane Sovietskeho zväzu pokúsila zvrhnúť reformného prezidenta Michaila Gorbačova. Pokus o puč po dvoch dňoch zlyhal aj vďaka odporu obyvateľov Moskvy. Puč odštartoval udalosti, ktoré viedli k rozpadu ZSSR.Už v júni 1992 Najvyššia rada Ukrajiny rozhodla, že 24. august bude štátnym sviatkom a bude sa sláviť každý rok ako Deň nezávislosti.