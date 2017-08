Na Deň otvorených kamiónov v Senici prídu No Name aj The Pastels

Na snímke Igor Timko (vľavo ), spevák skupiny No Name, archívna snímka Foto: TASR/Lukáš Furcoň Foto: TASR/Lukáš Furcoň

Senica 26. augusta (TASR) – Deň otvorených kamiónov má aj vo svojom treťom ročníku ambíciu prilákať na letisko v Senici čo najviac návštevníkov. Dopravná spoločnosť NAD-RESS, ktorá ho organizuje pre svojich zamestnancov i širokú verejnosť, pripravila na nedeľu 27. augusta program pre všetky vekové kategórie. Jeho súčasťou bude i oceňovanie najlepších pracovníkov, nakoľko tento ročník sa nesie v znamení dvadsaťročnice tejto senickej spoločnosti.V programe postupne od 10. do 16. hodiny vystúpi skupina No Name, zatancujú The Pastels, deti zabaví kúzelník Talostan, a tiež Tárajko a Popletajka. A pre dámy je pripravený cukrársky workshop so známou televíznou cukrárkou Adrianou Polákovou, pre mužov zase súťaže, kde si môžu zmerať sily. Moderovať bude Štefan Skrúcaný. Vlani prišlo na letisko 5000 návštevníkov.Na letisko bude z mesta premávať kyvadlová doprava z autobusovej stanice v rozmedzí 9.30 h - 15.00 h, z letiska späť do mesta od 10.00 h do 16.30 h. Informovala o tom Barbora Žiačiková z agentúry Advantage, s.r.o.