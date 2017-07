Na detskej onkológii v Košiciach ročne evidujú do 50 nových pacientov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Košice 3. júla (TASR) - Na Oddelení detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach ročne prijmú približne 50 nových detí s rakovinou. Podľa primárky oddelenia Natálie Galóovej po zistení, že dieťa má rakovinu, je dôležitá súdržnosť rodiny, pacienti tak lepšie znášajú liečbu."Na našom oddelení máme kapacitu 15 lôžok, stane sa, že vieme umiestniť aj 19 detí, ak si to situácia vyžaduje. Deti sú hospitalizované s rodičmi. Priemerne máme do 50 detí s novými onkologickými ochoreniami ročne. Okrem toho doliečujeme deti z minulých rokov, keďže tá liečba trvá dlhšie," uviedla pre TASR Galóová.Zistenie onkologického ochorenia u dieťaťa je náročné i pre samotných rodičov, keďže nie každé dieťa vedia vyliečiť. "Prvá otázka vždy smeruje k tomu, či sa to dieťa vylieči. Bohužiaľ, nie u každého ochorenia vieme dať priaznivú odpoveď. Sú ochorenia, napríklad nádory mozgu, ktoré sú zle liečiteľné, kde je vyliečiteľnosť a liečiteľnosť podľa typu nádorového ochorenia nízka, pod 50 percent," tvrdí primárka.Naopak, niektoré typy akútnych leukémií sú podľa jej slov liečiteľné až na 80 percent. "Záleží to samozrejme od typu ochorenia a veku dieťaťa. Snažíme sa vysvetliť rodičovi, pokiaľ je schopný spolupracovať, aby sa pred dieťaťom snažil nedať najavo strach a bolesť, ktorá ich postretla," vysvetlila Galóová.Veľmi dôležitá je podľa nej súdržnosť rodiny. "Po prvom takomto stresujúcom zistení u rodiča nastúpi zomknutosť v rodine. Nielen manželia, ale aj starí rodičia, príbuzní veľmi podporujú rodinu a je to veľmi žiaduce. Pokiaľ to rodičia spracujú tak, že idú s nami bojovať, tak pre dieťa je to veľmi dobré, pretože vlastne cíti oporu u tej celej rodiny a oveľa lepšie znáša liečbu," zdôraznila primárka."Medicínska veda postúpila tak ďaleko, že okrem cytostatík sa používajú aj biologické lieky – monoklonové protilátky, ktoré veľmi posunuli liečiteľnosť nielen leukémie, ale aj solídnych nádorov. Sú typy leukémie, ktoré sú dobre liečiteľné cytostatikami, teda chemoterapiou a potom sú leukémie, ktoré sú ťažko liečiteľné chemoterapiou a tam je vlastne ďalšia možnosť, transplantácia kostnej drene, ktorá posunula liečiteľnosť," vysvetlila Galóová.Ako hovorí, zvládať prácu na onkológii im pomáha to, keď dostanú od vyliečených pacientov napríklad pozdrav, že ukončili štúdium na lekárskej fakulte. "Druhý príklad je, keď vám prinesú ukázať vyliečení pacienti vlastné detičky, ktoré sú zdravé a čulé a majú z toho radosť," povedala primárka.Aj u detí je podľa Galóovej dôležitá prevencia. Mala by začať od rodičov. "Máme žiaľ aj vrodené leukémie, kde vlastne dieťatko sa už narodí s leukémiou. Mladé ženy, ktoré sú tehotné, by mali zvýšene dbať na to, aby v tých prvých trimestroch gravidity netrávili čas pri riziku, kedy by mohli dostať vírusové ochorenie, ktoré by mohlo byť jednou z príčin, že by u dieťatka došlo ku genetickému poškodeniu. Takže, to je taká ochrana a potom samozrejme zdravotný štýl. To znamená, zdravá strava, zdravý spôsob života, šport, telesná aktivita, dostatočný spánok a všetky zdravé návyky," doplnila Galóová.