Na detskej univerzite UPJŠ začalo týždenné štúdium viac ako 60 detí

Na snímke deti počas otvorenia 13. ročníka Žilinskej detskej univerzity v Žiline pre bakalárske a inžinierske štúdium s programom bakalárik a inžinierik v pondelok 10. júla 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Košice 10. júla (TASR) – Výučbu a vedeckú činnosť na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach budú počas tohto týždňa hravou formou spoznávať desiatky žiakov základných škôl. Pestrý program detskej Univerzity bez hraníc, ktorá sa začala dnes, vyvrcholí v piatok (14.7.) slávnostnou promóciou s prevzatím absolventských diplomov.uviedla pre TASR hovorkyňa univerzity Mária Hrehová.Deti sa tak zoznámia so zameraním a činnosťou fakulty verejnej správy, lekárskej, právnickej, prírodovedeckej a filozofickej fakulty. Pripravené sú pre ne napríklad prírodovedné pokusy, simulované trestné pojednávanie, nacvičenie správneho čistenia zubov či rozprávanie o rôznych podobách mesta Košice. Súčasťou programu Univerzity bez hraníc vo forme celodenného tábora je aj návšteva laboratórií, univerzitnej knižnice alebo botanickej záhrady, ako aj športové popoludnia. Podujatie sa koná už siedmy rok.Univerzita bez hraníc je podľa organizátorov príležitosťou, ako deťom druhého stupňa základných škôl priblížiť hravou formou "vážny a seriózny" akademický svet.Po prvýkrát dnes v Poprade otvorila svoje brány Detská univerzita Poprad. Ide o spoločný projekt mesta Poprad, občianskeho združenia Apolon, Univerzity Mateja Bela, základných škôl mesta Poprad a súkromnej školy Life Academy. Do prvého turnusu nastúpilo spolu 53 detí.uviedla vedúca univerzity Ingrid Lindemanová z občianskeho združenia Apolon.Program univerzity bude pokračovať do piatka (14.7.). Deti sa zúčastnia viacerých aktivít, medzi nimi napríklad exkurzie v miestnej televízii či absolvujú stretnutie s hokejistom Petrom Bondrom.priblížila organizátorka podujatia Soňa Svienta.Druhý turnus letnej univerzity v podtatranskej metropole sa uskutoční aj v auguste, a to od 21. do 25. augusta.