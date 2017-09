Na deväť úsekov by NDS do roku 2020 potrebovala ešte 935 mil. eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 23. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) by vedela do konca volebného obdobia vyhlásiť súťaže na výstavbu deviatich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Do roku 2020 by však na ne potrebovala približne 1,08 miliardy eur a v súčasnosti má z tejto sumy v plánovaných rozpočtoch krytých len takmer 146 miliónov eur. Zvyšných približne 935 miliónov eur tak momentálne nie je finančne pokrytých.Vyplýva to z údajov diaľničnej spoločnosti.doplnila hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Finančné krytie je podľa jej slov prepočítané voči aktuálnemu štátnemu rozpočtu na rok 2017 a návrhu štátneho rozpočtu na roky 2018 až 2020.Michalová zároveň vyčíslila, že na dokončenie týchto deviatich stavieb v ďalších rokoch, teda po roku 2020, bude potrebné hľadať financie v nasledujúcich štátnych rozpočtochuviedla.Diaľničná spoločnosť takto vyčíslila celkové investičné náklady na tieto úseky ciest. To znamená, že okrem nákladov na výstavbu sú v týchto financiách zarátané aj peniaze potrebné na výkup pozemkov či projektové práce.Napríklad ešte na rok 2017 je v prípade týchto deviatich úsekov finančne nekrytých takmer 39 miliónov eur, v budúcom roku je to 176 miliónov, v roku 2019 ide o 295 miliónov eur a v roku 2020 to bude vyše 424 miliónov eur.Vzhľadom na stupeň prípravy by tak NDS mohla ešte do konca tohto roka vyhlásiť súťaže na výstavbu dvoch ciest. A to úseku na rýchlostnej ceste R2 Mýtna - Lovinobaňa a na prvú etapu severného obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4.V 1. polroku 2018 by sa mohla súťažiť prvá etapa skapacitnenia diaľnice D1 od Bratislavy po Senec, a tiež druhá etapa obchvatu Prešova na R4. Následne, v 2. polroku 2018, by sa mohlo pokračovať v súťažiach na úseky na rýchlostnej ceste R2 Košice, Šaca - Košické Olšany, Rožňava - Jablonov nad Turňou, Zacharovce - Bátka a Bátka - Figa. V 1. polroku 2019 by to bol ešte úsek R2 Kriváň - Mýtna.