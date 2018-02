Na diaľnici M1 zadržali srbské auto, ktoré viezlo 62 kg extázy

Na ilustračnej snímke tabletky extázy. Foto: TASR - KR PZ v Bratislave Foto: TASR - KR PZ v Bratislave

Budapešť 7. februára (TASR) - Príslušníci maďarského Národného úradu pre dane a clá (NAV) našli pri kontrole na diaľnici M1 v osobnom aute so srbským evidenčným číslom 62 kilogramov tabliet drogy extáza, informovala v stredu agentúra MTI.Podľa NAV vozidlo zastavili v nedeľu pri mestečku Ács, 100 kilometrov západne od Budapešti. Vodič sa najskôr snažil hliadke uniknúť, avšak príslušníci finančnej stráže mu v tom zabránili.Vodič, ktorý má srbské i maďarské občianstvo, tvrdil, že nevezie žiadny tovar, ktorý by podliehal clu. Pri podrobnej kontrole našli colníci v batožinovom priestore tašku s 62 kilogramami bielych tabliet, ktoré boli označené ako Rhinostop.Rýchly test však preukázal, že ide o syntetickú drogu extáza. Colníci kontraband odovzdali polícii a na 30-ročného vodiča podali žalobu.Polícia muža vypočula ako podozrivého z trestného činu zneužitia drog. Okresný súd v Komárome v utorok nariadil vzatie podozrivého do vyšetrovacej väzby.Spravodajca TASR Ladislav Vallach