Na Diamantovej lige v Zürichu prekvapujúco zlyhávali favoriti

Kazašská trojskokanka Oľga Rypakovová skáče vo finále trojskoku žien na atletickom mítingu Diamantovej ligy v Zürichu 24. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



ženy



200 m: 1. Shaunae Miller-Uibová (Bah.) 21,88, 2. Elaine Thompsonová (Jam.) 22,00, 3. Marie-Josée Ta Louová (Pobr. sl.) 22,09, 4. Dafne Schippersová (Hol.) 22,36



3000 m prek.: 1. Ruth Jebetová (Bahr.) 8:55,29, 2. Beatrice Chepkoechová 8:59,84, 3. Norah Jerutová (obe Keňa) 9:05,31



trojskok: 1. Oľga Rypakovová (Kaz.) 14,55, 2. Yulimar Rojasová (Ven.) 14,52, 3. Caterine Ibargüenová (Kol.) 14,48, 4. Kimberly Williamsová (Jam.) 14,41



guľa: 1. Lijiao Gongová (Čína) 19,60, 2. Anita Mártonová (Maď.) 18,54, 3. Julija Leanciuková (Biel.) 18,47



oštep: 1. Barbora Špotáková (ČR) 65,54, 2. Kelsey-Lee Robertsová (Aus.) 64,53, 3. Sara Kolaková (Chorv.) 64,47



muži



1500 m: 1. Timothy Cheruiyot 3:33,93, 2. Silas Kiplagat 3:34,26, 3. Elijah Motonei Manangoi (všetci Keňa) 3:34,65

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 24. augusta (TASR) - Seriál Diamantovej ligy atlétov vyvrcholil na prvom z dvoch finálových mítingov. Na zürišskom Weltklasse v úvodnej disciplíne nechýbali v trojskoku všetky tri medailistky na MS v Londýne, popri zlatej Rojasovej sa veľa šancí dávalo aj Ibargüenovej, ktorá v seriáli DL triumfovala v Rabate, Monaku i Birminghame. Priebeh súťaže ovplyvnil dážď, s ktorým si najlepšie poradila Oľga Rypakovová so 14,55. Kazaška, olympijská víťazka z Londýna'12, až do Zürichu neskončila v pretekoch DL lepšie ako tretia. Prvé štyri v poradí sa zmestili do rozpätia len 14 cm.Na 1500 m sa očakával čas aj pod 3:30, no nestalo sa a aj majster sveta v Londýne Keňan Manangoi dobehol až tretí. Zvíťazil jeho krajan, strieborný v Londýne Cheruiyot časom 3:33,93.Veľké prekvapenie sa zrodilo v skoku o žrdi, keď Francúz Renaud Lavillenie neskočil svoj základ 563 cm a jeho víťazná séria v predchádzajúcich siedmich ročníkoch DL sa skončila.Na dvojstovke všetky favoritky, vrátane zlatej na MS v Londýne Schippersovej, zaskočila Bahamčanka Miller-Uibová s národným rekordom 21,88, Schippersová dobehla až štvrtá.Štadión Letzigrund sa už tradične zaplnil 25-tisícmi divákov a v 16 disciplínach sa bojovalo o 50-tisícový dolárový šek pre víťaza, diamantovú trofej a voľnú kartu na MS. Ďalších 16 je na programe v Bruseli 1. septembra, s predsunutými guliarmi 31. augusta. V každej disciplíne sa rozdeľovalo 100-tisíc dolárov, dovedna výška prize money vystúpila na 3,2 milióna.