Na Dlhých dieloch v Bratislave chcú postaviť polyfunkčný komplex

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) – Na Dlhých dieloch v bratislavskej Karlovej Vsi plánujú vybudovať polyfunkčný komplex tvorený tromi nadzemnými objektmi. Investor SPV Dlhé diely ho plánuje postaviť za predpokladaných 11 miliónov eur. S prácami plánuje začať v auguste, skončiť by mali v decembri 2019. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).Komplex má vyrásť na juhozápadnom okraji obytného súboru Dlhé diely. Pozemok je ohraničený z východu, juhu a západu provizórnou komunikáciou sprístupňujúcou záhradkársku lokalitu. Zo severnej strany zelenou plochou, ktorá nadväzuje na Hlaváčikovu ulicu.Stavbu majú tvoriť tri nadzemné objekty. Prvý v sebe obsahuje okrem podzemného parkovania štyri nadzemné podlažia so zmiešanou funkciou bytových a nebytových priestorov.píše sa v zámere. V treťom objekte je zahrnuté parkovanie, prenajímateľné priestory služieb a nebytové priestory. Investor počíta s vybudovaním 184 parkovacích miest vonku i v podzemí. Zámer predložil v dvoch variantoch, ktoré sa od seba líšia výmerou spevnených plôch a zelene. Vo variante 1 tvorí zeleň spolu 4683 metrov štvorcových (m2), vo variante 2 je to 4124 m2. Spevnené plochy tvoria vo variante 1 spolu 2585 m2 a vo variante 2 je to 3144 m2.