Na Donovaloch sú verejné preteky detí

Bratislava 12. februára (TASR) - Vleky a lanovky dnes premávajú v minimálne sto lyžiarskych areáloch. Situácia na svahoch je stabilná, lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, na Kordíkoch a v Ski Podjavorníku obmedzené.Výška snehu sa pohybuje od 15 – 35 cm vo Fričkovciach do viac ako jedného metra na Roháčoch, vo Valčianskej doline a v Lomnickom sedle. Na väčšine svahov je však od 30 do 90 cm snehu. Napríklad 30 až 50 cm snehu je na Podbanskom, na Zochovej chate a v stredisku Renčišov – Búče, 30 až 60 cm v Polomke – Bučník a na Šachtičkách. 40 až 55 cm snehu hlásia Donovaly a do 60 cm Drienica, Martinské hole a podtatranské strediská Snowpark Lučivná a Kubašok – Spišské Bystré. Snehová vrstva je premrznutá a s výnimkou niektorých vysokohorských oblastí zmiešaná z technického i prírodného snehu.Dnes sa môžu návštevníci stredísk tešiť na lyžovačku pri jasnom až polojasnom počasí. Slnečno a bez zrážok má pokračovať aj celý budúci týždeň v noci s mrazmi a cez deň s príjemnými teplotami. Snehová vrstva sa môže o niečo znížiť.11. 2. – 12. 2., Tatranská Lomnica – Čučoriedky, SNEŽNÉ PSY, 8. ročník netradičného zimného festivalu12.2., Donovaly – Záhradište, Donovalský psík, verejné preteky detí v obrovskom slalomeSelce - Čachovo 50 - 70 cm veľmi dobréČertovica - STIV 50 cm veľmi dobréČertovica 40 - 70 cm veľmi dobréDonovaly - Nová hoľa 40 - 55 cm veľmi dobréChopok juh - Kosodrevina 10 – 60 cm dobréChopok juh - Srdiečko 20 - 45 cm veľmi dobréChopok sever 10 – 55 cm veľmi dobréKrpáčovo 70 cm veľmi dobréMýto pod Ďumbierom 60 - 70 cm veľmi dobréZávažná Poruba 45 - 75 cm veľmi dobréPavčina Lehota 20 - 60 cm veľmi dobréPolomka - Bučník 30 - 60 cm veľmi dobréTelgárt 60 - 70 cm veľmi dobréŠachtičky 30 - 60 cm veľmi dobréTále 70 - 90 cm veľmi dobréLiptovská Teplička 70 - 95 cm veľmi dobréVyšná Boca 60 - 80 cm veľmi dobréTatranská Lomnica 70 - 140 cm veľmi dobréŠtrbské Pleso 80 - 100 cm veľmi dobréStarý Smokovec 70 cm veľmi dobréDolný Smokovec - Pod lesom 30 cm veľmi dobréKubašok - Sp. Bystré 50 - 60 cm veľmi dobréSnowpark Lučivná 60 cm veľmi dobréSvit - Lopušná dolina 50 cm veľmi dobréPodbanské 30 - 50 cm dobréTatrasvit - Lopušná dolina 60 - 70 cm veľmi dobréRoháče - Spálená dolina 100 - 130 cm veľmi dobréZuberec - Janovky 110 cm veľmi dobréZuberec - Milotín 60 - 80 cm veľmi dobréSkicentrum - Žiar - Dolinky 80 cm veľmi dobréSKI PARK Oravice 70 - 90 cm veľmi dobréSki Bachledova 85 - 95 cm veľmi dobréBachledova - DENY 60 cm veľmi dobréSkicentrum Strednica - Ždiar 60 - 70 cm veľmi dobréStrachan Ski Centrum - Ždiar 90 cm veľmi dobréMonkova dolina 80 cm veľmi dobréJasenská dolina 80 - 90 cm veľmi dobréRužomberok - Malinô Brdo 60 - 70 cm veľmi dobréVrátna - Paseky 45 - 90 cm veľmi dobréVrátna - Chleb 10 - 80 cm dobréVrátna - Poludňový Grúň 45 - 90 cm veľmi dobréWinter park MARTINKY 60 cm veľmi dobréSnowland Valčianska dolina 110 -120 cm veľmi dobréFačkovské sedlo - Kľak 80 - 95 cm veľmi dobréŠportcentrum Lučivná 35 - 55 cm veľmi dobréČičmany 65 cm veľmi dobréKrahule 50 - 70 cm veľmi dobréKráliky 60 - 80 cm veľmi dobréSkalka arena 70 - 90 cm veľmi dobréRemata 70 - 90 cm veľmi dobréSki Centrum Kordiky 20 cm obmedzenéSkicentrum Tajov 20 cm dobréSalamandra Resort 80 cm veľmi dobréSki Resort - Hotel Royal Látky 70 cm veľmi dobréSki Centre Košútka - Hriňová 50 - 60 cm veľmi dobréSkicentrum Kokava - línia 50 -100 cm veľmi dobréVyšná Slaná - Július 50 - 60 cm veľmi dobréOstrý Grúň - Kollárová 20 - 50 cm veľmi dobréSki centrum Drozdovo 40 - 50 cm veľmi dobréSkipark Kálnica 50 - 55 cm veľmi dobréBezovec 30 - 40 cm veľmi dobréPezinská Baba 20 - 60 cm dobréZochova chata - Piesok 30 - 50 cm dobréSki Land Stará Myjava 70 cm veľmi dobréSki Centrum Kohútka 60 -100 cm veľmi dobréČertov - Lazy pod Makytou 60 - 80 cm veľmi dobréKasárne - Javorníky 50 - 70 cm veľmi dobréSki Makov 55 - 75 cm veľmi dobréSki Ráztoka - Horná Maríková 70 cm veľmi dobréPodjavorník 30 cm veľmi dobré,Vadičov 60 cm veľmi dobréSNOWPARADISE Veľká Rača 60 - 65 cm veľmi dobréŠportcentrum Oščadnica 80 cm veľmi dobréOrava Snow - Oravská Lesná 60 - 80 cm veľmi dobréSki Krušetnica 55 - 60 cm veľmi dobréSki Zábava - Hruštín 60 cm veľmi dobréOravský Podzámok 40 - 70 cm veľmi dobréKubínska hoľa 60 - 90 cm veľmi dobréSki centrum Brezovica 50 - 70 cm veľmi dobréSki centrum Nižná Uhliská 90 cm veľmi dobréVitanová 60 - 75 cm veľmi dobréLitmanová 80 cm veľmi dobréLevočská dolina 50 cm veľmi dobréSkipark Vyšné Ružbachy 90 cm veľmi dobréJahodná 65 - 75 cm veľmi dobréPoráč - Brodok 50 cm veľmi dobréRelax Center Plejsy 50 - 60 cm veľmi dobréKavečany 50 - 60 cm veľmi dobréSki Gugel Mlynky 30 - 55 cm veľmi dobréVernár Studničky 50 - 70 cm veľmi dobréMraznica - Hnilčík 75 cm veľmi dobréDrienica 60 cm veľmi dobréFričkovce 15 - 35 cm veľmi dobréMakovica - Nižná Polianka 50 - 80 cm veľmi dobréRenčišov - Búče 30 - 50 cm veľmi dobréNa alpských zjazdovkách sú podmienky dobré až veľmi dobré. Snehová vrstva v niektorých strediskách mierne poklesla o 5 až 10 cm. V Dolnom Rakúsku hlási najviac snehu Semmering 95 až 105 cm, v Tirolsku Kaunertal 200 až 255 cm a v oblasti Trentina - Adamello – Tonale 50 až 150 cm.Flachau 100 –180 cm veľmi dobréGöstling - Hochkar 60 - 90 cm veľmi dobréHinterstoder 40 –120 cm veľmi dobréHintertux 25 –180 cm dobréHochficht 95 -105 cm veľmi dobréHochfuegen 45 – 70 cm veľmi dobréIschgl 25 – 65 cm dobréKaunertal 195 –255 cm dobréKitzbuehel a Kirchberg 70 – 90 cm dobréKitzsteinhorn – Maiskogel 70 –115 cm dobréObergurgl - Hochgurgl 25 –110 cm dobréSchladming Dachstein 40 –180 cm dobréSoelden 20 –225 cm veľmi dobréStubai 30 –145 cm veľmi dobréZauberberg Semmering 95 -105 cm veľmi dobréZell am See – Kaprun 5 –115 cm dobréDavos Klosters 55 –120 cm dobréMatterhorn Ski Paradise 20 –140 cm dobréSaas-Fee 30 –170 cm dobréVerbier 35 –160 cm dobréChamonix Mont-Blanc 35 –190 cm dobréTignes 105 -195 cm dobréVal d'Isére 110 –195 cm dobréVal Thorens 100 –225 cm dobréBormio 40 - 60 cm dobréCourmayeur 35 -100 cm dobréLivigno 40 -100 cm dobréMadonna di Campiglio 50 - 90 cm dobré