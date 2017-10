Na doskách Divadla Alexandra Duchnoviča uvedú v premiére Kráľa Ubu

Divadlo Alexandra Duchnoviča Foto: Facebook Divadlo Alexandra Duchnoviča Foto: Facebook Divadlo Alexandra Duchnoviča

Prešov 24. októbra (TASR) – Prešovské národnostné Divadlo Alexandra Duchnoviča (DAD) uvedie v piatok 27. októbra v premiére absurdnú komédiu Kráľ Ubu, ktorú francúzsky autor Alfred Jarry napísal pôvodne ako bábkovú hru. Hosťujúci režisér Braňo Mazúch ju so súborom DAD naštudoval v rusínskom jazyku.Mazúch uviedol, že je to politicky aktuálny titul, ktorý bol pôvodne paródiou na stredoškolského profesora. Diváci sa môžu tešiť na strhujúce výkony rusínskych hercov a politický kabaret, hymnu nového panovníka stredoeurópskeho regiónu a fyzické herectvo niektorých športovo založených predstaviteľov. Tento titul si vybral pre jeho časovo aktuálnu tému.uviedol Mazúch. Tento titul v čase jeho uvedenia v Paríži koncom 19. storočia sa stal recesiou na klasické hry a kľúčovým textom pre práve vznikajúce nové umelecké smery, akými boli dadaizmus, surrealizmus a absurdné divadlo.Súčasná politická situácia však tento titul žánrovo posúva skôr k realizmu až hyperrealizmu. Mazúch menoval situáciu v Poľsku, Maďarsku, USA, v Severnej Kórei a aktuálne výsledky volieb v Českej republike, kde satiež dostáva k moci. Kráľa Ubu hrá Jozef Pantlikáš, postavu Mamky Ubu získala Vladimíra Štefániková, Kráľa Václava a Cára Alexeje si zahrá Eugen Libezňuk. Na scéne sa celkovo predstaví deväť hercov, medzi nimi aj nová posila súboru Martin Oravec, ktorého prijali prostredníctvom konkurzu.Mazúch v DAD-e už režíroval hru Posadnutí a v krátkom čase nadväzuje na túto spoluprácu. Súbor poznal a prácu si pochvaľuje. Podľa jeho slov Kráľ Ubu je niečím iným ako inscenácia Posadnutí. Pri novom titule sa nesnaží aplikovať rovnaké postupy, ale berie to ako novú výzvu. Od hercov požaduje fyzické herectvo, aby pracovali viac telom. V prípade textu dochádza k čistej plochej artikulácii. Text je v tomto prípade absurdný, nezmyselný a poeticko vulgárny.