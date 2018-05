Na dostavbu bánovského zimného štadióna pôjde viac financií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bánovce nad Bebravou 9. mája (TASR) - Na dostavbu zimného štadiónu v Bánovciach nad Bebravou dá samospráva mesta ďalších 400.000 eur. Radnica odhadla, že potrebuje ešte ďalších 500.000 eur, aby bolo športovisko možné skolaudovať a uviesť do prevádzky.ozrejmil pre TASR primátor mesta Marián Chovanec.Mesto už pred časom zabezpečilo úpravu projektovej dokumentácie, pričom z nej odstránilo investície, ktoré nie sú nevyhnutné na skolaudovanie stavby.priblížil primátor.Financie na dostavbu štadiónu vo výške 400.000 eur pôjdu z rezervného fondu mesta, ďalších 500.000 eur by malo mesto zabezpečiť z úveru.dodal Chovanec.Vyčlenenie financií z rezervného fondu na investičnú akciu bolo súčasťou zmeny programového rozpočtu mesta na tento rok, ktorú na svojom rokovaní koncom apríla schválili bánovskí mestskí poslanci. Tá počíta i so zapojením ďalších zdrojov z rezervného fondu do rozpočtu. Na obnovu domu opatrovateľskej služby dá mesto ďalších 3300 eur, na projekt vzduchotechniky na štadióne pôjde 4000 eur a na rekonštrukciu priestorov v Základnej škole Gorazdova pre komunitné centrum 50.000 eur.Vyšší výnos dane od fyzických osôb v sume asi 60.000 eur použije mesto na mzdy, odvody, energie, transfery na odchodné a odstupné v rámci prevádzky materských škôl. Ďalších vyše 14.000 eur z tohto vyššieho príjmu pôjde na opravu miestnej komunikácie v Horných Ozorovciach.Štvrtá zmena rozpočtu počíta so zvýšením príjmov, ako i výdavkov zhodne o sumu 1.152.536,02 eura. Po zmene je rozpočet vyrovnaný, a to vo výške 15.867.756,34 eura.