Na dovolenke sa oplatí mať kartu, ale aj hotovosť

Bratislava 10. augusta (TASR) - Platobná karta je nedeliteľnou súčasťou peňaženiek Slovákov. Zvykli si s ňou platiť v obchodoch, reštauráciách, na čerpacích staniciach, v hoteloch, aj pri nákupoch na internete.Hoci s jej používaním väčšina ľudí doma problém nemá, stále sa nájdu takí, ktorí majú pred jej využívaním, napr. na dovolenke v zahraničí, zábrany. Platí však, že pri dodržiavaní všeobecne známych pravidiel je platba kartou v zahraničí rovnako bezpečná ako doma.Základnou bezpečnostnou zásadou je, aby pri karte nebol zároveň aj lístok s PIN kódom. Ochrana svojho prístupového PIN kódu pred zrakmi zlodejov je pri jej používaní to najpodstatnejšie.Platí, že nie všetky miesta, ktoré karty akceptujú, automaticky prijímajú všetky druhy kariet. Kartových spoločností je viac a napriek tomu, že dve najväčšie - Visa a Mastercard majú celosvetovú sieť platobných terminálov, môže sa stať, že niekde kartu neprijmú. Univerzálna platobná karta neexistuje a pri ceste do exotiky môže táto situácia zaskočiť.Nie všade sa však dá platiť kartou a hotovosť je dobré pri sebe mať pre prípad nákupov v stánkoch, ktorých prevádzkovatelia nie sú pripojení k elektrickej sieti, a teda ani k internetu.informuje Roman Müller, analytik spotrebiteľského financovania spoločnosti HomeCredit.Podľa neho platí pravidlo, že pripraveným cestovateľom sa neočakávané úskalia vždy riešia ľahšie. Preto by si ešte doma pred odchodom mali cestovatelia zistiť, aká je situácia ohľadom bezhotovostných platieb v tej-ktorej destinácii.radí Müller.