Na druhom ročníku World Boxing Super Series sa zaboxuje v troch váhach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. mája (TASR) - V druhom ročníku prestížneho profesionálneho turnaja World Boxing Super Series sa bude boxovať až v troch hmotnostných kategóriách. Organizátori to oznámili na stredajšej tlačovej konferencii v Londýne a hneď predstavili aj troch úradujúcich majstrov sveta, ktorí sa zapoja do turnaja bantamovej váhy (do 53,5 kg).Kontrakty už podpísali šampión organizácie WBA (Super) Ryan Burnett z Veľkej Británie, portorický držiteľ titulu IBF Emmanuel Rodríguez aj vlastník opasku WBO Zolani Tete z Juhoafrickej republiky. Okrem bantamovej by sa o Trofej Muhammada Aliho malo súperiť aj v ľahkej welterovej váhe (do 63,5 kg), o tretej divízii zatiaľ nie sú informácie. Dovedna sa predstavia dva tucty pästiarov, rozlosovanie je na programe v júli a súboje odštartujú v septembri štvrťfinálovou fázou.Inauguračný ročník, v ktorom boli k dispozícii finančné odmeny v súhrnnej výške 50 miliónov amerických dolárov, ešte čaká na svojich víťazov v superstrednej (do 76,2 kg) i ťažkej hmotnostnej kategórii (do 90,7 kg). Napriek tomu, že finále oboch turnajov museli odložiť pre zranenia Georgea Grovesa (superstredná) a Oleksandra Usyka (ťažká), v profiboxe zatiaľ netradičný projekt dosiahol veľký úspech. Predovšetkým účastníci ťažkej váhy si zvýšili kredit, semifinálové stretnutia, v ktorých Murat Gassiev pokoril Yuniera Dorticosa a Usyk zdolal Mairisa Briedisa, môžu kandidovať na zápas roka.Finále medzi Ukrajincom Usykom (WBO, WBC) a Rusom Gassievom (IBF, WBA) o všetky štyri hlavné tituly sa uskutoční neskôr pre zranenie lakťa prvého menovaného. Nový dátum by mali zverejniť v najbližších dňoch. Vo finále superstrednej divízie si mali zmerať sily Briti George Groves a Callum Smith, ale Groves si pri semifinálovom triumfe nad krajanom Chrisom Eubankom ml. zranil rameno a hrozí mu, že nestihne júlový termín. Promotér Kalle Sauerland ho stanovil ako posledný možný, pokiaľ sa Groves nezotaví, nahradí ho práve Eubank.