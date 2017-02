Na druhom stupni základných škôl má pribudnúť viac hodín dejepisu

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 2. februára (TASR) – Hodiny dejepisu na druhom stupni základných škôl by sa mali posilniť. V každom ročníku má pribudnúť jedna hodina, s výnimkou deviateho ročníka, ktorý má v súčasnosti dve hodiny. Aj o tejto téme hovoril dnes počas návštevy Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) minister školstva Peter Plavčan s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom.S návrhom prišla predmetová komisia pre dejepis. Po jeho schválení rezortom školstva by sa tak všetky ročníky mohli učiť dejepis dve hodiny týždenne." uviedol Hajduk.Riaditeľ ŠPÚ tiež ubezpečil, že schválený návrh nezasahuje do platných vzdelávacích programov. Navýšenie hodín dejepisu umožní učiteľom, aby sa hlbšie venovali hlavným historickým témam, ktoré ovplyvňujú dnešnú spoločnosť.Plavčan o posilňovaní hodín dejepisu v súvislosti s narastajúcimi extrémistickými názormi u mladých hovoril aj v koncoročnom rozhovore pre TASR. Uviedol vtedy, že rezort sa chce v rámci pripravovanej školskej reformy pozrieť bližšie aj na obsah vzdelávania v základných a stredných školách. V spolupráci s externým prostredím má ministerstvo pripravené aj projekty zamerané na vysvetľovanie nebezpečenstva extrémizmu a všetkých jeho prejavov.priblížil vtedy Plavčan.Ministerstvo školstva taktiež už na začiatku tohto školského roka odporúčalo gymnáziám, stredným odborným školám a konzervatóriám, aby so svojimi žiakmi navštívili koncentračné tábory, pamätné miesta holokaustu či organizovali diskusie o terore počas druhej svetovej vojny.