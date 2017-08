Na DVD vychádza Barabášov a Švedov dokument S tebou ma baví Slovensko

Režisér Pavol Barabáš, archívne foto. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 2. augusta (TASR) - Dokumentárna roadmovie Pavla Barabáša a Róberta Švedu S tebou ma baví Slovensko vychádza dnes na DVD. Film vznikol v spoločnosti K2 Production a bol vyrobený ako prezentácia Slovenska v období nášho predsedníctva v Rade EÚ. Snímka rozpráva o tom, ako to dopadne, keď sa Tom, írsky študent, a Gabika, slovenská herečka a vášnivá športovkyňa, rozhodnú spoločne precestovať Slovensko.Mladý muž z Írska podniká spolu so svojou slovenskou kamarátkou výlet za aeromobilom, no keďže práve v tom čase je tento výnimočný a svetovo preslávený slovenský vynález dva týždne na výstave mimo krajiny, spoločne sa rozhodnú podniknúť cestu po Slovensku, ktoré Gabika Tomovi predstavuje tak, ako ho ešte nikdy nemal možnosť vidieť.Režisérmi filmovej novinky, ktorá ukáže, čo by na Slovensku mali vidieť a zažiť cudzinci a čo by nemali obísť ani jeho obyvatelia, sú Róbert Šveda (Anjeli, Démoni, televízne seriály Dr. Dokonalý, Dr. Ludsky, Nesmrteľní, Odsúdené, Kriminálka Anděl, Mesto tieňov) a oceňovaný dokumentarista Pavol Barabáš (Trou de Fer: Železná diera, Pygmejovia - Deti džungle, Žiť pre vášeň, Polárnik, Suri, Sloboda pod nákladom).povedal Pavol Barabáš. Jeho syn Martin, ktorý pre dokument propagujúci slovenskú techniku, kultúru a prírodu skomponoval hudbu, študoval v Írsku. Práve v tejto malej krajine našli tvorcovia mladého muzikálového herca Toma Morana, ktorý spolu so slovenskou herečkou Gabrielou Mihalčínovou Marcinkovou objavuje krajinu a ukazuje, o čom vlastne Slovensko je.V dokumente, ktorý mapuje cestu zo západu na východ Slovenska, nechýbajú humorné situácie a stretnutia.doplnil Pavol Barabáš. Polohraný dokument Slovensko predstaví od Bratislavy, cez trenčiansky festival Pohoda, Rajecké Teplice, Vlkolínec, Vysoké Tatry, kráľovské mestá Banská Štiavnica či Levoča, kostolíky na východe až po Košice.Hrané pasáže mal na starosti režisér a scenárista Róbert Šveda.vysvetlil Šveda k filmu, ktorý odvysielala RTVS na Dvojke 1. septembra 2016.dodal Pavol Barabáš. Snímka putuje po zahraničných festivaloch, v marci získala v Indii na Indian World Film Festivale ocenenie Certificate of excellence.Roadmovie S tebou ma baví Slovensko uvádza na DVD 2. augusta Magic Box Slovakia. TASR informovala za filmovú a distribučnú spoločnosť Dana Freyerová.