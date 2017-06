Na dve detské ihriská v Trnave je zákaz vstupu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Trnava 9. júna (TASR) – V Trnave sú v súčasnosti obohnané dve detské ihriská páskou so zákazom vstupu. Stalo sa tak pre rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá konštatovala, že nie sú plne v súlade s novými normami EÚ. Radnica sa snaží problém riešiť, aktuálne hľadá verejnou súťažou firmu na opravu a údržbu detských ihrísk. Silami svojej Správy kultúrnych a športových zariadení na to nestačí.Medzi požiadavkami novej legislatívy, ako pre TASR uviedol hovorca radnice Pavol Tomašovič, je napríklad bezpečnosť hracích prvkov i čistenie piesku a jeho pravidelná výmena v pieskoviskách častejšie, ako to dovtedy bývalo zvykom.povedal Tomašovič. V súčasnosti je v celej Trnave 89 detských ihrísk. Deťom je nedostupné obľúbené ihrisko Gulliver v Parku Antona Bernoláka s nadrozmernou postavou tohto rozprávkového hrdinu.dodal hovorca.Podľa Tomašoviča súťaž na údržbu detských ihrísk je už druhá, do prvej sa nikto neprihlásil. Táto má uzávierku 15. júna. Jeho úlohou bude čistota plôch, úprava a čistenie informačných tabúľ, nátery a povrchové úpravy súčastí ihrísk, mazanie pohyblivých častí a drobné opravy.povedal Tomašovič.Do zostavy nových moderných ihrísk, na ktoré sa chce mesto orientovať, pribudne 1. júla ďalšie, ktoré trnavské deti dostanú vďaka hlasovaniu a výhre v súťaži obchodného reťazca. V týchto dňoch ho budujú V jame na sídlisku Družba.