Na dvoch úsekoch železníc sa pripravte na obmedzenia

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Obmedzenia čakajte aj na trati v úseku Drienovská Nová Ves – Prešov



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Horná Štubňa 2. mája (TASR) – Železnice SR (ŽSR) vykonajú opravy v železničnom úseku Horná Štubňa - Sklené pri Handlovej. Pre cestujúcich železničnou dopravou bude zabezpečená náhradná autobusová doprava.Ako dnes TASR informovala Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR, v spomínanom úseku v stredu (3.5.), v čase od 08.30 do 13.20 h, zamestnanci železníc zrealizujú opravu geometrickej polohy koľaje.dodala Pavliková.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v dňoch 4. a 6. mája v čase od 8.20 do 13.40 h vykonajú práce na trati v úseku Drienovská Nová Ves – Prešov. V tomto termíne bude výluka na trati.Ako informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková, zamestnanci železníc vo vlastnej réžii odstránia defektoskopické chyby koľaje, upravia smerovú a výškovú polohu koľaje, doplnia štrkové lôžko a upravia ho do predpísaného profilu.Cestujúci budú počas denných výluk prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca.