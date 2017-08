Na Dvořákovom nábreží v Bratislave plánujú výstavbu planetária

Na snímke pohľad na Bratislavský hrad a pod ním Dóm svätého Martina. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke pohľad na Bratislavský hrad a pod ním Dóm svätého Martina. Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) – Na Dvořákovom nábreží v Bratislave plánujú nový polyfunkčný komplex, ktorý je súčasťou projektu Cresco Riverside-Bratislavské planetárium-River Park II. etapa. Komplex, ktorý bude pozostávať z troch hlavných stavieb, chce postaviť bratislavská spoločnosť Woal, s.r.o. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.Urbanistické bloky A a C sú tvorené objektmi bývania a občianskej vybavenosti. Centrálna časť komplexu - blok B - je vyhradená hlavnému verejnému priestoru, ktorému dominuje objekt planetária. Predmetom predkladaného zámeru je blok A. "Komplex bloku C a bloku B bude predkladaný a hodnotený v samostatnom konaní," píše sa v projekte.Investor plánuje spustiť výstavbu na Dvořákovom nábreží v marci 2019. Ukončená by mala byť o dva roky. Celkové náklady na realizáciu stavby dokumentácia odhaduje asi na 50 miliónov eur. Zámer nadväzuje na projekt Riverk Park I a umiestňuje navrhovaný komplex do polohy severnej časti územia bývalého Parku kultúry a oddychu (PKO). Súčasťou architektonického návrhu je úprava promenády pri Dunaji.V súčasnosti sa na predmetnom území nachádza pozostatok budov bývalého PKO a športová hala, ktorej odstránenie je v povoľovacom procese. "Stavba navrhovaného polyfunkčného súboru si kladie za cieľ pokračovať v tradícii výnimočnosti tohto priestoru pre Bratislavčanov, propagovať a popularizovať nábrežie Bratislavy v širšom spoločenskom meradle v úzkom kontexte s už vybudovaným River Parkom," píše sa v zámere.Bratislavskí poslanci v decembri 2015 odsúhlasili predaj budov bratislavského PKO spoločnosti Henbury Development za jedno euro, čím sa podľa mesta urovnali všetky vzájomné nároky, práva a pohľadávky Bratislavy a investora. Henbury medzi vianočnými sviatkami objekty kultúrneho stánku začalo búrať. Na mieste PKO má teraz vyrásť červené futuristické planetárium a mediatéka spolu s bytmi, administratívnymi priestormi i novou Dunajskou promenádou.