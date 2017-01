Na e-komunikáciu so štátom je pripravených len 44 % štatutárov

Na archívnej snímke nový typ občianskeho preukazu. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. januára (TASR) – Na elektronickú komunikáciu so štátom je stále pripravená len menej ako polovica štatutárov právnických osôb. Vo svojej dnešnej výzve to skonštatovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Okolo 75.000 štatutárov ešte stále nemá vybavený elektronický občiansky preukaz.Podľa rezortu platí toto konštatovanie aj napriek tomu, že jeho cielená kampaň v novembri 2016 bola účinná a najmä začiatkom decembra oddelenia dokladov, z ktorých mnohé mali mimoriadne úradné hodiny aj cez víkendy, zaznamenali citeľné zvýšenie žiadostí o vydanie či aktiváciu elektronického občianskeho preukazu zo strany zástupcov firiem.Ministerstvo oslovilo štatutárov listom s upozorním, aby neodkladali vybavenie elektronického dokladu. V súčasnosti má elektronický občiansky preukaz s aktivovaným bezpečnostným osobným kódom BOK 44 percent právnických osôb. Ďalších 19 percent štatutárov elektronický občiansky preukaz má, potrebuje si ho však aktivovať zadaním bezpečnostného osobného kódu BOK potrebného pre prístup do elektronickej schránky.Asi 37 percent štatutárov, teda okolo 75.000 osôb, stále elektronický občiansky prekaz vybavený nemá, informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra. Práve kvôli nepripravenosti podnikateľskej obce musel štát v závere minulého roka opätovne predlžovať termín spustenia povinnej elektronickej komunikácie obchodných spoločností so štátom.Na návrh podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD) posunul parlament v závere minulého roka povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku z 1. januára 2017 na 1. júl 2017.uviedol komunikačný odbor.zdôraznil. Pripomenul, že v pondelok, utorok a vo štvrtok sú oddelenia dokladov otvorené od 8.00 do 15.00 h, v stredu až do 17.00 h, piatok len do 14.00 h.„Včasným vybavením či aktiváciou dokladu získate výhodu vyskúšať si prácu so štátnou e-schránkou, nadobudnete zručnosť a prípadne rozhodnete, ktoré osoby vo vašej firme splnomocníte prístupom do štátnej e-schránky,“ doplnilo ministerstvo.Od júla tohto roka bude štát so zástupcami právnických osôb zapísaných v obchodnom registri komunikovať elektronickou formou – prostredníctvom úradných elektronických schránok. Do schránky sa zástupca právnickej osoby prihlási cez portál www.slovensko.sk. Na tento úkon je potrebný aktivovaný elektronický doklad s čipom.Elektronická schránka má slúžiť na doručovanie úradných dokumentov a správ z jednotlivých úradov. Nová forma komunikácie medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi bola zakotvená v zákone pred troma rokmi. Pôvodný termín aktivácie elektronickej schránky bol stanovený do konca júla 2016. Tento termín bol predĺžený do konca roka 2016 a neskôr do polovice roka 2017. Pellegrini oznámil, že tento termín by sa už v budúcnosti nemal predlžovať.