Na Eiffelovu vežu sa vyšplhali aktivisti a rozvinuli transparent

Eiffelova veža, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 5. mája (TASR) - Francúzska metropola Paríž zvýšila dnes bezpečnostné opatrenia po tom, ako sa skupina aktivistov organizácie Greenpeace vyšplhala na Eiffelovu vežu a rozprestrela pod jej hlavným severným oblúkom veľký politický transparent s heslom "Sloboda, rovnosť, bratstvo" vo francúzštine.Pod týmto sloganom z obdobia francúzskej revolúcie sa nachádza hashtag "resist" (vzdor), odkaz pre prezidentskú kandidátku Marine Le Penovú a jej Národný front (FN), píše agentúra Reuters. V nedeľu sa uskutoční druhé kolo volieb novej hlavy štátu, v ktorom sa Le Penová postaví proti centristovi Emmanuelovi Macronovi.Aktivisti sa na vežu vyšplhali v skorých ranných hodinách za použitia horolezeckých lán, karabín a prílb. Po akcii zadržala polícia približne 12 aktivistov tejto environmentálnej organizácie. Okrem toho polícia zadržala "zradikalizovaného" muža v blízkosti základne vojenského letectva pri meste Evreux severne od Paríža.Parížska radnica vyhlásila, že v okolí kľúčových lokalít počas najbližších dní zdvojnásobia policajné hliadky, a to aj so špeciálne vycvičenými psami, a zvýšia monitorovanie mesta videokamerami. Všeobecne sa predpokladá, že k urnám pôjde v nedeľu najmenej štvrtina zo 47 miliónov oprávnených voličov.Iba tri dni pred aprílovým prvým kolom prezidentských volieb došlo na parížskom bulvári Champs-Élysées k zastreleniu policajta, K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS).