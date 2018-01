Na Elán mítingu chodec Matej Tóth s titulom, aj keď finišoval tretí

Na snímke Matej Tóth. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Výsledky



ženy



chôdza na 3000 m (MSR) - mimo míting: 1. Czaková (Dukla B. Bystrica) 12:34,54, 2. Ortizová (Guat.) 12:47,16, 3. Hornáková (Dukla B. Bystrica) 13:20,37, 4. Bridgeová (V. Brit.) 13:28,11, 5. Pastieriková (AK Bojničky) 17:25,42



muži



chôdza na 5000 m (MSR): 1. Barrondo (Guat.) 19:23,59, 2. Wright (Ír.) 19:25,20, 3. Tóth 19:43,70, 4. Úradník (obaja Dukla B. Bystrica) 20:04,72, 5. Corbishley (V. Brit.) 20:16,44, 6. Rízek (Atletika ŠK Skalica) 20:50,36

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) - Na 17. ročníku atletického mítingu Elán v bratislavskej rovnomennej hale upútala hneď úvodná disciplína, majstrovstvá Slovenska chodcov zaradených do hlavného programu. Na 5000 m sa predstavil olympijský víťaz Matej Tóth, prvýkrát súťažne od priaznivého vyriešenia dopingovej kauzy. O jeho slovenskom titule neboli pochybnosti, no Tóth sa pokúšal aj o niečo navyše, najmä o výkon na hranici 20 minút, čo sa mu časom 19:43,70 s rezervou podarilo.Tóth začal pomalšie, opatrne, pomaly sa posúval vpred a do druhej polovice pretekov vkročil na treťom mieste. Vedúce duo na čele Ír Wright a Barrondo z Guatemaly, strieborný na 20 km v olympijskom Londýne, mali pri rýchlom tempe pomerne jasný náskok, zhruba šesťsekundový. V záverečnom okruhu bojovali spolu o víťazstvo, Ír možno doplatil aj na to, že celé preteky odtiahol na čele a Barrondo si sily na záverečný finiš ušetril.