Na elektronickom mýte sa v roku 2016 vybralo 193,34 mil. eur

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) - Za celý rok 2016 sa vybralo na mýte 193,34 milióna eur, z toho v decembri 14,18 milióna eur. Zľava z ceny mýta sa za celý rok 2016 priznala v 60.905 prípadoch, z nich bolo 47.219 zo Slovenska. Informoval o tom dnes Anton Bódis, manažér pre komunikačnú stratégiu a PR spoločnosti SkyToll, a. s.Za užívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa podľa neho v decembri 2016 vybralo mýto vo výške 9,58 milióna eur. Na vymedzených úsekoch ciest 1. triedy sa za rovnaké obdobie vybralo na mýte 4,6 milióna eur. Z celkovej decembrovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 44,4 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol, rovnako ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, 8. december, s vybranou sumou 769.571 eur. V decembri využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 30.520 unikátnych vozidiel nad 3,5 tony za deň.Výber mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest dosiahol za celý rok 2016 sumu 128,11 milióna eur. Na vymedzených úsekoch ciest 1. triedy bol celoročný výber na úrovni 65,16 milióna eur. Prevádzkovatelia vozidiel registrovaných v zahraničí zaplatili 43,6 % z mýta vybraného za celý rok 2016.Spomedzi zahraničných užívateľov vymedzených úsekov ciest zaplatili aj v roku 2016 najviac vozidlá z Poľska (17,6 %), Českej republiky (8,1 %) a Maďarska (5,4 %). Z hľadiska platobných režimov tvorili tržby z výberu v režime predplateného mýta 66,6 % z celkovej ročnej sumy. Najvyšší podiel na vybranom mýte mali aj v roku 2016 prevádzkovatelia nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 12 ton s dvoma nápravami, ktorí zaplatili 152,98 milióna eur, čo bolo 79,1 % z celoročného výberu. Z pohľadu emisných tried mali najväčší podiel na úhrade mýta vozidlá s triedami EURO V, VI a EEV so 124,58 milióna eur a 64,4-% podielom.V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. decembru 2016 zaregistrovaných 262.946 palubných jednotiek. Vozidlá zo zahraničia používali 72,7 % z tohto počtu. Vlani využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 35.838 unikátnych vozidiel nad 3,5 tony za deň. Za celý rok 2016 využilo elektronický mýtny systém 363.271 unikátnych vozidiel s registrovanou palubnou jednotkou.Za celý rok 2016 riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 6328 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Slovenskí prevádzkovatelia vozidiel sa na tomto počte priestupkov podieľali 24 %. Kontrolovaní vodiči museli zaplatiť mýto vo výške 70.300 eur.Vlani zaznamenal SkyToll v rámci prevádzky elektronického výberu mýta 166 opodstatnených podaní. Z toho bolo 111 reklamácií, 26 žiadostí a 29 podnetov. Aj v roku 2016, rovnako, ako počas predchádzajúcich šiestich rokov prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta, boli všetky prijaté podania vybavené do piatich pracovných dní.Bódis dodal, že zákaznícka linka prijala za celý uplynulý rok 68.000 hovorov. Najčastejšie sa vodiči pýtali na všeobecné otázky o elektronickom mýtnom systéme (17.400 hovorov). Na druhom mieste boli žiadosti o informácie týkajúce sa poplatkov a cien (14.300 hovorov) a na treťom žiadosti o informácie týkajúce sa vrátenia palubných jednotiek (8600 hovorov), čo je rovnaké poradie ako v minulosti. Mýtny internetový portál zaznamenal za rok 2016 celkovo 643.200 návštev, z nich 398.900 bolo zo Slovenska.