Na EP v chôdzi Matej Tóth chýbal, dominovali Ukrajinci

muži na 20 km: 1. Christopher Linke (Nem.) 1:19:28 h, 2. Ángel Miguel López (Šp.) 1:20:21, 3. Perseus Karlström (Švéd.) 1:20:40, 4. Tom Bosworth (V. Brit.) 1:21:21, 5. Marius Žiükas (Lit.) 1:21:38, 6. Alex Wright (Ír.) 1:21:48, ... 38. Milan RÍZEK 1:28:05, 41. Miroslav ÚRADNÍK 1:28:43, vzdal sa Dušan MAJDÁN (všetci SR)



družstvá: 1. Španielsko 30 bodov, 2. Nemecko 35, 3. Írsko 45



muži na 50 km: 1. Ivan Banzeruk 3:48:15 h, 2. Igor Hlavan (obaja Ukr.) 3:48:38, 3. Michele Antonelli (Tal.) 3:49:07, 4. Brendan Boyce (Ír.) 3:49:49, 5. Teodorico Caporaso (Tal.) 3:52?14, 6. Marjan Zakolnyckyj (Ukr.) 3:53:50



družstvá: 1. Ukrajina 8 bodov, 2. Taliansko 16, 3. Španielsko 28



ženy na 20 km: 1. Antonella Palmisanová (Tal.) 1:27:57 h, 2. Ana Cabecinhová (Portug.) 1:29:44, 3. Laura Garcia-Carová (Šp.) 1:29:57, 4. Inna Kašynová 1:30:11, 5. Nadija Borovská (obe Ukr.) 1:30:26, 6. Mária Pérezová (Šp.) 1:30:52, ... Lucia ČUBAŇOVÁ (SR) diskv.



družstvá: 1. Španielsko 18 bodov, 2. Taliansko 34, 3. Litva 36



juniori na 10 km: 1. Leo Köpp (Nem.) 41:08, 2. Mikita Kallada (Biel.) 41:19, 3. Lukasz Niedzialek (Poľ.) 41:28 min , ... 27. Ľubomír KUBIŠ 46:05, 33. Daniel KOVÁČ (obaja SR) 48:32



družstvá: 1. Bielorusko 9 bodov, 2. Francúzsko 11, 3. Ukrajina 14, ... 11. SLOVENSKO 54



juniorky na 10 km: 1. Jana Smerdovová (Rus.) 46:39 min, 2. Meryem Bekmezová (Tur.) 46:48, 3. Teresa Zureková (Nem.) 46:51, ... 29. Klaudia ŽÁRSKA 53:32, 33. Ema HAČUNDOVÁ (obe SR) 55:24



družstvá: 1. Španielsko 10 bodov, 2. Grécko 12, 3. Nemecko 14, ... 11. SLOVENSKO 62

Poděbrady 21. mája (TASR) - Na 12. ročníku Európskeho pohára chodcov v Poděbradoch vynikli na 50 km trati Ukrajinci. Obsadili prvé dve miesta, Ivan Banzeruk časom 3:48:15 hodiny pred Igorom Hlavanom (3:48:38), navyše do ich víťazného družstva bodoval aj 6. Marjan Zakolnyckyj (3:53:50). Slovenský chodec na päťdesiatke neštartoval.Po štarte sa na 50 km trati usadil na čele Fín Ojala, no čoskoro ho diskvalifikovali a tempo na čele prevzal na kilometrovom okruhu Talian Caporaso. Po 35. km nastúpil na kúpeľnej kolonáde Ukrajinec Banzeruk a na 38. km už viedol. V závere pridal aj ďalší Ukrajinec Hlavan a na 42. km už poskočil na 2. miesto. "Pre mňa bolo najťažších posledných 10 kilometrov, víťazstvo som nečakal," povedal v cieli Banzeruk. Do cieľa došlo 23 chodcov, dvaja sa vzdali, troch diskvalifikovali.Medzi 38 juniormi štartovali dvaja slovenskí mladíci a 27. Ľubomír Kubiš si na 10 km trati utvoril osobný rekord 46:05 minúty, v družstvách spolu s 33. Danielom Kováčom (48:32) obsadili 11. priečku.Dvadsiatka žien bola v znamení nadvlády favoritky Talianky Antonelly Palmisanovej. Na jej tempo hneď od začiatku nikto nestačil a v cieli jej namerali 1:27:57 hodiny. "Podarilo sa mi tempo udržať, presvedčila som sa, že som sa na sezónu dobre pripravila," skonštatovala spokojne. Za Taliankou dopochodovala druhá Portugalka Ana Cabecinhová (1:29:44), bronz patril Španielke Laure Garcia-Carovej (1:29:57). Jediná slovenská zástupkyňa Lucia Čubaňová do cieľa nedošla, keďže ju diskvalifikovali. Klasifikovali 43 žien, päť sa vzdalo, štyri diskvalifikovali.V najsledovanejšej disciplíne, pretekoch na 20 km mužov, sa už na 9. km dostal do vedenia Nemec Christopher Linke a zostal na čele až do cieľa. Na 10. km mal náskok deväť sekúnd, na 15. km už 45 a v cieli sa mu čas zastavil na hodnotných 1:19:28 h. Pre Nemca to už bol v kúpeľnom mestečku tretí triumf, nestačili na neho ani obhajca víťazstva spred dvoch rokov v Murcii, majster Európy a sveta na 20 km Španiel Ángel Miguel López (1:20:21) a Švéd Perseus Karlström (1:20:40), ktorému k tretej priečke dopomohla diskvalifikácia Francúza Campiona dva kilometre pred cieľom.Slovensko po tom, ako sa zranil olympijský víťaz Matej Tóth, postavilo na štart dvadsiatky trojicu chodcov. Podľa predpokladov sa príliš nepresadila, navyše Dušan Majdán sa vzdal a Slovensko nefigurovalo v súťaži tímov. Klasifikovali 59 chodcov, šiesti sa vzdali, troch diskvalifikovali.V záverečnej disciplíne sa nepresadili na 10 km slovenské juniorky, s 29. Klaudiou Žárskou (53:32) a 33. Emou Hačundovou (55:24), v tímoch skončili rovnako ako juniori na 11. mieste.