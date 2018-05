Na exkurzie školákov v Partizánskom pôjde viac peňazí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász Foto: TASR - Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Partizánske 5. mája (TASR)- Samospráva Partizánskeho podporí exkurzie žiakov základných a stredných škôl na území mesta v rámci Fondu tematického vzdelávania vyššou sumou. Vyplýva to z aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií, ktorú na svojom rokovaní koncom apríla schválili tamojší mestskí poslanci.povedal primátor Jozef Božik.Samospráva tiež podľa neho spúšťa novú akvizíciu, v rámci ktorej podpísal zmluvu s organizáciou Amavet." doplnil.Cieľom programu podpory tematického vzdelávania je vytvoriť priestor na to, aby bola časť financií z mesta účelovo viazaná na refundáciu nákladov súvisiacich so zážitkovým vzdelávaním žiakov a študentov.Dotýka sa štyroch okruhov. Prvým je segment druhej svetovej vojny, v rámci ktorého budú môcť žiaci navštíviť Múzeum holokaustu v Seredi, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau v Poľsku. Druhým segmentom je lokálpatriotizmus a týka sa návštev miest spojených s Baťovcami. Tretím je regionálne vlastenectvo, pričom ide o exkurzie do Uhrovca, Košarísk a na mohylu na Bradle. Štvrtý okruh predstavuje podporu prírodovedného vzdelávania so zameraním na vedecko-technické centrá a parky v Košiciach, Ostrave, Brne, Švajčiarsku a v Liberci.Aktualizáciou VZN tiež radnica tiež reagovala na požiadavku folklórnych súborov. Po novom môžu dotáciu od mesta využiť aj na stravovanie detí, pokiaľ idú na celodenné či viacdenné vystúpenie. Odbúrava sa aj administratíva a náklady pre žiadateľov, ktorí žiadajú dotáciu viackrát za rok. Aktuálne nemusia predkladať všetky prílohy, pokiaľ v nich nie sú žiadne zmeny a nahradili niektoré z nich čestným prehlásením.