Na Farm Fest a Dobový jarmok bude jazdiť vyhliadkový vláčik

Poprad 15. júna (TASR) - Centrum historickej Spišskej Soboty bude tento víkend premiérovo patriť medzinárodnému farmárskemu festivalu Farm Fest, ktorý organizuje Slow Food Tatry v spolupráci s mestom Poprad.informoval hovorca mesta Poprad Marián Galajda.Súčasťou Farm Festu bude bohatý sprievodný kultúrny program, ktorý začína už v piatok popoludní a potrvá až do nedele. V sobotu (16.6.) sa v Spišskej Sobote uskutoční aj Dobový jarmok, ktorý jarmočný richtár otvorí už o 10.00 h. Okrem prezentácie remeselníkov prinesie aj bohatý sprievodný program, v ktorom vystúpia detský folklórny súbor Venček, Marián Čekovský, Dr. feel good, Historicko-umelecká spoločnosť Bojník, Alimah Fusion a atmosféru dotvoria aj verklikár či razič mincí.doplnil hovorca.Dobový jarmok je aj v tomto roku venovaný konkrétnemu významnému historickému výročiu. Tentoraz 100. výročiu vzniku Československej republiky, ktoré pripomenie výstava Vznik Česko-Slovenska v archívnych dokumentoch. Tá bude sprístupnená v priestoroch Štátneho archívu v Spišskej Sobote.Kvôli organizácii uvedených podujatí bude Sobotské námestie až do nedele pre osobnú dopravu uzavreté.upozornil Galajda s tým, že elektrobus bude odchádzať od obchodného centra na Juhu, so zastávkou na Námestí sv. Egídia a pokračovať ďalej do Spišskej Soboty na zastávku Nákupné stredisko. Odtiaľ bude elektrobus pokračovať späť cez zastávky mestskej hromadnej dopravy Slovenská sporiteľňa a Dom kultúry. Vyhliadkový vláčik bude premávať z Námestia sv. Egídia do Spišskej Soboty v sobotu od 10. do 18.00 h.