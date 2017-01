Na festival Červeník 2017 prídu Milli Vanilli: Zaspievajte si ich hit

Duo Milli Vanilli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) - Tradičný rodinný festival Červeník 2017 privíta 11. a 12. augusta fanúšikov na miestnom amfiteátri a ponúkne zaujímavých hudobných účinkujúcich. Tento rok majú možnosť všetci zúčastnení vidieť, ako to dopadne, keď sa tvár stretne s hlasom, pretože do malej obce v okrese Hlohovec zavíta s projektom Face Meets The Voice mníchovská legenda z konca 80. rokov Milli Vanilli.Fab Morvan a Rob Pilatus doslova vystrelili do svetových hitparád albumom All Or Nothing v roku 1988, ktorý o rok neskôr nasledoval reedičný album Girl You Know It's True. Následne pozbierali všetky možné ocenenia ako duo Milli Vanilli, do dvoch rokov však bolo po sláve, keď sa začali objavovať hlasy, že nie ich spev je počuť na vtedy už megaúspešných slávnych hitoch, ako I'm Gonna Miss You, Baby Don't Forget My Number, Girl You Know It's True, či Blame It On The Rain.Nasledovalo vrátenie ceny Grammy a celosvetová hanba, ktorá prischla najmä ich producentovi a objaviteľovi Frankovi Farianovi, známemu práve pre jeho dôraz na image, ktorý povýšil nad spev. Fab a Rob sa ešte pokúsili o návrat v roku 1998, no pred samotným vydaním albumu ukončila ich smelé plány náhla smrť Roba Pilatusa.Nasledovali sporadické pokusy Faba o sólovú kariéru, ktoré však neboli veľmi úspešné, až do roku 2016, keď vznikol ambiciózny projekt Milli Vanilli Experience s podtitulom Face Meets The Voice. Vzniklo tak jedinečné spojenie známej tváre z projektu Milli Vanilli Faba Morvana a hlasu Johna Davisa, ktorý bol jedným z tých, ktorí v skutočnosti naspievali najväčšie hity Milli Vanilli.Milli Vanilli našli svoju pravú tvár a ponúkajú skvelú príležitosť zažiť ich megahity naživo a zároveň presvedčiť, že Fab Morvan sa za posledných takmer 30 rokov výzorovo vôbec nezmenil.Permanentky na oba dni sú k dispozícii v sieťach Predpredaj.sk a Ticketportal.sk, k dispozícii sú aj jednodňové vstupenky. TASR informoval PR manažér podujatia Ján Kakaščík.