Na festival Fest Anča príde kráľ animovaného hororu Robert Morgan

Bratislava/Žilina 28. apríla (TASR) - Medzinárodný festival animácie Fest Anča prinesie do Žiliny koncom júna opäť tie najlepšie animované snímky z celého sveta. Špeciálnych hosťom podujatia bude britský režisér Robert Morgan. TASR informovala Mária Hejtmánková, PR manažérka festivalu. Fanúšikovia animovanej tvorby budú mať možnosť spoznať nielen všetky filmy "kráľa animovaného hororu", ale stretnúť sa s ním osobne. Zasadne tiež do hlavnej poroty festivalu.Robert Morgan na seba po prvý raz upozornil filmom The Cat with Hands (2001). Pri jeho tvorbe sa inšpiroval nočnými morami svojej sestry, ktoré mala ešte ako dieťa. Podľa mnohých filmových kritikov si tento titul musí povinne pozrieť každý, kto chce natočiť horor. Nie preto, aby videl, čo Robert Morgan vo svojej tvorbe robí, ale práve naopak, pre to, čo nerobí. V jeho filmoch diváci nenájdu hororové klišé. Aj keď si myslia, že už vopred poznajú pointu, mýlia sa.Morgan ovplyvnený tvorbou Francisa Bacona, Edgara Allana Poea, bratov Quayovcov alebo Davidom Lynchom vytvoril niekoľko krátkych animovaných snímok, ktoré pripomínajú dezorientujúce výlety do ľudského podvedomia. Sú ako sen, kde sa v každom okamihu môže stať čokoľvek. Platí to aj pre film The Separation (2003), za ktorý získal prestížne ocenenie Britskej akadémie filmového a televízneho umenia BAFTA.vysvetľuje programový riaditeľ festivalu Maroš Brojo.dodal na margo tvorby 43-ročného Brita, ktorý stop-motion animáciu považuje za jedinečnú a nenahraditeľnú umeleckú formu.Aj ďalší Morganov film Bobby Yeah (2011) je výnimočný tým, že pracuje so širokou škálou diváckych emócií. Táto snímka bola tiež nominovaná na ocenenie BAFTA a získala špeciálnu cenu poroty na festivale krátkych filmov v Clermont-Ferrand.Morgan si divákov získava i výtvarným spracovaním kulís a bábok, ktoré sú vytvorené s dôrazom aj na ten najmenší estetický a pohybový detail. Postavy sú obdarené takmer dokonalou gestikou. Vďaka naturalistickému spracovaniu plného odleskov, pľuzgierov, telových tekutín alebo detailnej a zároveň netypickej anatómie pôsobia nesmierne živo. O nesmrteľnosti filmových bábok sa diváci môžu presvedčiť nielen počas projekcií všetkých snímok Roberta Morgana, ale aj na jeho masterclass.Fest Anča sa bude konať v Žiline od 29. júna do 2. júla.