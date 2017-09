Na festival študentských filmov Áčko príde aj Holanďanka Bea de Visser

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. septembra (TASR) - Hlavným hosťom 21. ročníka festivalu študentských filmov Áčko bude Bea de Visser. Holandská režisérka a scenáristka, ktorá sa okrem filmu venuje aj hudbe, dizajnu a maliarstvu. "TASR informovala Kristína Gajdariková z organizačného tímu festivalu.Prehliadka a súťaž študentských filmov s tohtoročnou nosnou témou "na hranici reality a fikcie" privíta aj českého dokumentaristu, filmového režiséra, publicistu a producenta Víta Janečku. Jeho najnovším počinom je dokument Selský rozum, ktorý režíroval spolu so Zuzanou Piussi a premiéru mal v júni v Prahe. Medzi jeho významnejšie projekty patrí aj dokumentárna snímka Houba, kde formou filmovej eseje zobrazuje zvláštnu podobnosť medzi hubou a industriálnou spoločnosťou. Festival premietne tvorbu Víta Janečku, ktorý tiež povedie vlastný masterclass.Pozvanie na Áčko 2017 prijal aj uznávaný český pedagóg a teoretik experimentálneho filmu Martin Čihák. Podieľal sa na niekoľkých dokumentoch pre Českú televíziu, na filmovom dokumente venovanom českým experimentátorom EEXPRMNTL KBH. Pútavo tiež analyzuje avantgardný film v jeho knihe Ponorná řeka kinematografie, ktorú vydal v roku 2013.Prehliadku tradične tvorí jedna súťažná a viacero nesúťažných sekcií. Inklináciu k experimentu organizátori potvrdili novou sekciou Iné prístupy, v ktorej to najlepšie zo súčasnej experimentálnej tvorby predvedú tri školy - VŠMU, VŠVU v Bratislave a tiež pražská FAMU.Prvýkrát v histórii Áčka budú mať diváci možnosť sa zúčastniť na panelovej diskusii. Hlavnou témou bude produkcia študentských filmov a ich financovanie. Na paneli k tejto téme vystúpia pedagógovia a študenti z VŠMU a FAMU.Medzi tradičné ocenenia festivalu tento rok pribudne zvláštna cena Critic's choice. Československá porota filmových kritikov vyberie víťazný film zo súťažnej sekcie študentských filmov.Festival Áčko sa uskutoční od 18. do 21. októbra, tradične v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Projekcie budú v dvoch kinosálach, jedna je súčasťou kina Klap.