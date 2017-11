Na festivale Mesiac fotografie je výstava neprístupná mládeži

Ilustračná snímka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) – Začínajúci 27. ročník medzinárodného festivalu Mesiac fotografie (MF) v Bratislave otvorili v utorok (31.10.) výstavami dvoch najvýznamnejších zahraničných autorov. Japonec Nobuyoshi Araki a Američan Bruce Gilden majú expozície v Dome umenia v centre mesta, kde potrvajú do 29. novembra.uviedol zakladateľ a riaditeľ tradičného podujatia Václav Macek.Okrem farebných záberov ženského tela v bezhraničnej erotickej fantázii Araki predstavuje aj inscenované fotografie s využitím kvetov, figúrok zvieratiek a iných predmetov. Pritom zdôrazňuje, že aj zahalené postavy môžu byť erotické. Na videu možno spoznať 77-ročného fotografa aj spôsob jeho tvorby.Na druhom poschodí Domu umenia je aj rozsiahla výstava Bruce Gildena s názvom Krásna katastrofa. Približne 70 čiernobielych momentiek predstavuje prevažne starších ľudí v uliciach veľkomesta. Sú to jednotlivci, dvojice aj skupiny či dokonca časti ich objemných tiel bez tváre, ktoré od roku 1981 fotografoval bleskom a veľmi zblízka najmä na Piatej avenue.spomína Gilden v katalógu MF.Okrem 30 výstav festivalu sú v jeho programe prezentácie fotografických kníh, súťaž Portfolio Review, workshopy, prednášky autorov, tradičný Off festival, nový festival Off Off 2017 a 6. ročník podujatia Foto Slovakia 2017. Podľa Maceka je v novembri v Bratislave približne 60 fotografických výstav.