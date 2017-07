Na festivale Uprising zahrajú aj skupiny Polemic a Para

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 14. júla (TASR) - Slovenské legendy Polemic a Para odohrajú špeciálne koncerty s hosťami na jubilejnom ročníku festivalu Uprising. Doplnia tak pestrý výber domácich aj zahraničných interpretov, ktorí sa predstavia 25. a 26. augusta.Festival sa za uplynulých desať rokov stal jedným z najpopulárnejších podujatí na Slovensku. Okrem množstva zahraničných vystupujúcich sa koncom augusta na Zlatých pieskoch pravidelne predstaví aj pestrý výber domácich interpretov. Na jubilejný desiaty ročník festivalu sa tento rok chystajú aj slovenské legendy Polemic a Para, ktoré si pripravili špeciálne koncerty so špeciálnymi hosťami.Polemic, priekopníci slovenského ska a jedna z najznámejších kapiel u nás, si pripravujú naozaj výnimočný koncert. Spoločnosť na pódiu im bude robiť bubenícky ansámbel Campana Batucada a aj nemecký reggae, dancehall a ska veterán Dr. Ring Ding, s ktorým majú aj spoločnú skladbu Yes you're right.Po prvý raz sa na Uprisingu predstaví kapela Para, ktorá sa na slovenskej hudobnej scéne úspešne pohybuje už vyše 20 rokov. Ich hity ako Abstinent, Keď ťa stretnem, Otec či Matamatomatahari dobili rádiá a srdcia svojich dlhoročných fanúšikov. Brutálna zostava, ako sa tiež nazývajú, odohrá na Uprisingu svoj koncert spoločne so Sendreiovcami, známou gipsy music famíliou.Zo slovenských interpretov sa predstavia aj Medial Banana, N3O Akustika, Solid Move, Boy Wonder, Strapo, Mega M, P.A.T., Rida Radar, Konekshan, Pokyman & Lukie Fwd či Mc Gleb. Soundsystémový stage Dub Club zase doplnia slovenskí Dub Settlers, Riddim Tuffa, maďarskí Tuff Steppas ft. Babystep & G Ras a Egoless z Chorvátska.V programe jubilejného desiateho ročníka festivalu Uprising sa 25. a 26. augusta okrem známych slovenských mien predstavia taktiež rôzni jamajskí interpreti, ako Ras Zacharri, Echo Minott, Bay-C alebo Queen Omega z Trinidadu či hviezda reggae a dancehall scény Sean Paul. Pri príležitosti jeho vystúpenia na festivale si organizátori pripravili novú sériu tanečných videí Sean Paul Dance Up, ktorými každý týždeň predstavia jeden z hitov headlinera v podaní rôznych dance crews. Medzi ďalšie hviezdy patria The Wailers, Alpha Blondy, Irie Révoltés, Pendulum Dj Set, 5'nizza, Macka B, General Levy, Congo Natty aj Foreign Beggars.Permanentky, rovnako ako VIP vstupenky sú k dispozícii v sieti Ticketportal. Všetky potrebné informáciu sú na webovej stránke uprising.sk.